Due amichevoli per le squadre di Serie A con l’Atalanta che pareggia con l’Opatija e il Napoli che vince 4-0

Questa mattina sia Napoli che Atalanta hanno giocato partite amichevoli per mettere minuti nelle gambe. Parliamo di due squadre che vivono momento molto diversi dato che i partenopei viaggiano sulle onde dell’entusiasmano mentre in casa orobica c’è parecchio disappunto.

Anche il calciomercato è un cartina tornasole delle due situazioni completamente opposte. L’Atalanta è alle prese con lo spinoso caso Lookman, conteso dall’Inter e dalla sua volontà di trasferirsi a Milano. Diverso invece il discorso in casa Napoli, regina assoluta della sessione estiva.

Serie A, pareggio pirotecnico per gli uomini di Juric

L’Atalanta ha pareggiato 3-3 con i croati dell’Opatija: vantaggio del nuovo acquisto Kamaldeen Sulemana, pareggio di Zlibanovic che a fine primo tempo risponde ancora a Ibrahim Suelmana. Ajayi porta per la violta avanti i bianconeri, ma il rigore di Samardzic al 71esimo mette a referto il 3-3 definitivo.

Il Napoli invece va a valanga sul Sorrento nel secondo derby campano. Dopo aver pareggiato con la Casertana, arriva il 4-0 ai rossoneri con la terza rete di Lucca in queste amichevoli mente il raddoppio è stato segnato da McTominay con un ottimo tiro a giro sul secondo palo.

Il 3-0 arriva al 75′ con una magia di Vergara che mette in mezzo per Hasa che calcia in porta. Ci sono dubbi sul presunto tocco o meno di Lukaku, ma poco importa ai fini del punteggio. In ogni caso Lukaku si prende la firma esclusiva in occasione del 4-0 definitivo per la squadra di Antonio Conte.