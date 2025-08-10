Tamberi cresce e salta 2,20 in Germania, stop precauzionale per Fabbri in Svezia
Il campione del mondo dell’alto migliora lo stagionale e chiude quarto a Heilbronn. A Sollentuna il pesista interrompe la gara per un fastidio alla mano.
Prosegue la rincorsa alla miglior condizione di Gianmarco Tamberi. Nel meeting tedesco di Heilbronn, il campione mondiale ed europeo dell’alto supera 2,20 alla seconda prova, aggiungendo quattro centimetri al 2,16 ottenuto al Golden Gala di Roma. Tre i tentativi falliti a 2,24 per l’azzurro, che chiude al quarto posto. Vittoria al tedesco Tobias Potye con 2,27, davanti al neozelandese Hamish Kerr e al ceco Jan Stefela (entrambi a 2,24). Marco Fassinotti si ferma a 2,10, piazzandosi undicesimo. Risultati completi alto maschile
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.
Nel dettaglio, Tamberi entra in gara a 2,10 superando subito la misura, poi 2,15 alla prima, con qualche brivido. A 2,20 il primo errore è netto, ma il secondo tentativo è vincente, scatenando la sua consueta esultanza. A 2,24, invece, nessun salto riuscito.
FABBRI STOP IN SVEZIA – Solo tre lanci per Leonardo Fabbri al meeting di Sollentuna (Svezia). Un leggero dolore alla mano convince il campione europeo e argento mondiale a fermarsi, dopo due nulli e un 18,43 che vale il quinto posto. La vittoria va allo svedese Wictor Petersson (20,90) davanti a Nick Ponzio (20,25). Risultati completi peso maschile
SESTRIERE – Nel meeting internazionale piemontese, Elena Carraro (Fiamme Gialle) firma 12.95 (-0.5) nei 100 ostacoli in batteria, ma in finale cade alla settima barriera: il successo va alla francese Sacha Alessandrini (12.70, +1.7). Nei 400 metri Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) ottiene il primato stagionale con 46.18, mentre nei 110 ostacoli il giamaicano De’jour Russell vince in 13.55 (+0.9) davanti all’azzurro Oliver Mulas (13.64). Nel lungo, pari misura di 8,06 per il finlandese Kristian Pulli (+0.6) e il lituano Marius Vadeikis (+3.9), con la vittoria assegnata alla misura con vento regolare. Risultati completi meeting Sestriere