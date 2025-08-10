Il campione del mondo dell’alto migliora lo stagionale e chiude quarto a Heilbronn. A Sollentuna il pesista interrompe la gara per un fastidio alla mano.

Prosegue la rincorsa alla miglior condizione di Gianmarco Tamberi. Nel meeting tedesco di Heilbronn, il campione mondiale ed europeo dell’alto supera 2,20 alla seconda prova, aggiungendo quattro centimetri al 2,16 ottenuto al Golden Gala di Roma. Tre i tentativi falliti a 2,24 per l’azzurro, che chiude al quarto posto. Vittoria al tedesco Tobias Potye con 2,27, davanti al neozelandese Hamish Kerr e al ceco Jan Stefela (entrambi a 2,24). Marco Fassinotti si ferma a 2,10, piazzandosi undicesimo. Risultati completi alto maschile

