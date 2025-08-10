Si è chiusa con il botto la terza e ultima giornata degli Assoluti estivi di tuffi allo Stadio del Nuoto, nella domenica di San Lorenzo. Niente stelle cadenti, ma nuove promesse che brillano nel sincronizzato.

Dal trampolino dei 3 metri, trionfo per Francesca Alloni (Canottieri Milano) e Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi), oro con 214.08 punti, e per Valerio Mosca (Marina Militare) e Simone Conte (MR Sport F.lli Marconi), primi con 357.69 punti. Per Mosca e Conte, già vincitori all’International Youth Diving Meet di Dresda e all’Otto Nazioni di Aachen, si tratta di un finale di stagione perfetto, con il titolo assoluto estivo dopo il bronzo indoor di Torino.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Dalla piattaforma maschile, successo per Francesco Casalini (Marina Militare) e Julian Verzotto (CC Aniene), che si impongono con un eccellente 362.70.

A livello societario, la MR Sport F.lli Marconi conquista sia il titolo di campione d’Italia 2025 che la classifica generale del campionato assoluto estivo.

La cerimonia di premiazione ha visto il segretario generale della FIN Antonello Panza consegnare i trofei alle società vincitrici. Il presidente del Comitato Lazio FIN Giampiero Mauretti ha premiato le squadre femminili e maschili campioni di stagione, mentre la leggenda dei tuffi Klaus Dibiasi, tre ori olimpici, ha consegnato le medaglie delle finali.

Risultati delle tre giornate



Venerdì 8 agosto

Eliminatorie

1 metro M

1. Giovanni Tocci (CS Esercito / AQA Cosenza) 383.70

2. Stefano Belotti (Fiamme Gialle / Bergamo Tuffi) 377.10

3. Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene) 353.70

3 metri F

1. Elisa Pizzini (Fiamme Gialle / CC Aniene) 289.95

2. Giorgia De Sanctis (Fiamme Oro) 211.50

3. Rebecca Curti (CC Aniene) 211.10

piattaforma M

1. Simone Conte (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) 410.30

2. Francesco Casalini (Marina Militare / Bergamo Tuffi) 363.75

3. Julian Verzotto (CC Aniene) 346.80

Finali

1 metro M

1. Giovanni Tocci (CS Esercito / AQA Cosenza) 403.40

2. Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene) 380.10

3. Stefano Belotti (Fiamme Gialle / Bergamo Tuffi) 373.55

3 metri F

1. Elisa Pizzini (Fiamme Gialle / CC Aniene) 312.70

2. Elettra Neroni (VVF Fiamme Rosse / Carlo Dibiasi) 255.45

3. Giorgia De Sanctis (Fiamme Oro) 231.75

piattaforma M

1. Simone Conte (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) 424.00

2. Romano Wang (Fiamme Oro) 367.80

3. Francesco Casalini (Marina Militare / Bergamo Tuffi) 359.80

Sabato 9 agosto

Eliminatorie

1 metro F

1. Elisa Pizzini (Fiamme Gialle / CC Aniene) 245.75

2. Virginia Tiberti (MR Sport F.lli Marconi) 216.30

3. Elettra Neroni (VVF Fiamme Rosse / Carlo Dibiasi) 213.45

3 metri M

1. Giovanni Tocci (Esercito / AQA Cosenza) 416.60

2. Matteo Cafiero (Fiamme Oro / Can Milano) 371.85

3. Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene) 357.70

piattaforma F

1. Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) 253.05

2. Marianna Cannone (Triestina Nuoto) 192.45

3. Matilde Marzetti (CC Aniene) 173.35

Finali

1 metro F

1. Elisa Pizzini (Fiamme Gialle / CC Aniene) 248.30

2. Giorgia De Sanctis (Fiamme Oro) 233.70

3. Elettra Neroni (VVF Fiamme Rosse / Carlo Dibiasi) 232.35

3 metri M

1. Giovanni Tocci (Esercito / AQA Cosenza) 405.80

2. Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene) 397.20

3. Stefano Belotti (Fiamme Gialle / Bergamo Tuffi) 385.50

piattaforma F

1. Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) 280.85

2. Desiree Pelligra (MR Sport F.lli Marconi) 186.45

3. Ilaria Cambria (Bolzano Nuoto) 185.35Domenica 10 agosto

Finali

3 metri sincro F

1. Francesca Alloni (Can Milano) e Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi) 214.08

2. Virginia Tiberti e Sofia Conte (MR Sport F.lli Marconi) 210.39

3 metri sincro M

1. Valerio Mosca e Simone Conte (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) 357.69

2. Francesco Porco e Matteo Cafiero (Fiamme Oro) 340.29

3. Alessio Nascimben (Fiamme Oro) e Nicolò Lintozzi (Carlo Dibiasi) 293.28

piattaforma sincro M

1. Francesco Casalini (Marina Militare) e Julian Verzotto (CC Aniene) 362.70

Classifica campionato assoluto estivo

1. MR Sport F.lli Marconi

2. Marina Militare

3. Fiamme Oro

Classifica campionato di società 2025

1. MR Sport F.lli Marconi

2. Triestina Nuoto

3. Fiamme Oro