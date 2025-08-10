Il Chelsea si dimostra una squadra schiacciasassi e il Milan ne paga le conseguenze, in 10 dal 18′ e già sotto 2-0

È terminata 4-1 in favore del Chelsea la gara contro il Milan a Stamford Bridge con oltre 40.000 spettatori ad accogliere la squadra campione del mondo in carica. Inizio di partita strepitoso dei Blues che dopo 8′ si trovavano già sopra di due gol e al 18esimo sopra di un uomo.

Un test che però non è stato da buttare per il Milan nonostante l’inferiorità numerica, anzi: i rossoneri hanno avuto modo di mettersi alla prova contro un top club in dieci uomini. Sicuramente complicato, ma i rossoneri sono comunque usciti a testa alta segnando anche un gol.

Milan, inizio horror tra gol subiti e cartellino rosso

Dopo appena cinque minuti, su cross di James da piazzato, Coubis infila Maignan nella propria porta. Passando tre giri di lancette e Joao Pedro su ottimo assist di Pedro Neto capitalizza il raddoppio. Di male in peggio per il Milan dato che di nuovo Coubis fa un fallo da ultimo uomo su Joao Pedro.

L’arbitro applica il regolamento alla lettera ed espelle giustamente il classe 2003. Al 67esimo Tomori commette fallo sul neo entrato Estevao, entrato da 6′, e Delap dal dischetto supera Maignan che però aveva intuito. Al 70′ ci pensa Fofana a ridurre lo svantaggio in un momento complicato. Da segnalare il debutto di Modric.

All’ultimo minuto c’è però spazio alla quarta rete del Chelsea con la doppietta di Delap, acquistato dall’Ipswich Town per 30 milioni. Ora il Milan giocherà il 17 agosto in Coppa Italia con il Bari a San Siro per poi ospitare la Cremonese che fa il suo ritorno nella massima serie.