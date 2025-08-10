Il pugliese chiude in 39:20.87 dietro allo spagnolo Querol. Per l’Italia è il sesto podio in rassegna

Ancora una medaglia dalla marcia azzurra. L’Italia centra il sesto podio agli Europei Under 20 di Tampere con il pugliese Giuseppe Disabato, autore di una prova di grande spessore tecnico, all’attacco fin dal primo metro, in un appassionante duello con lo spagnolo Joan Querol. Il diciottenne azzurro è d’argento con il record italiano juniores di 39:20.87, mentre lo spagnolo si migliora di oltre un minuto e mezzo e si prende l’oro con il record dei campionati di 39:10.04, staccando Disabato negli ultimi 600 metri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’azzurro delle Fiamme Gialle, barese di Cassano delle Murge, è ormai una garanzia: medaglia per il quarto anno consecutivo nelle manifestazioni internazionali, argento nel 2022 agli Europei U18 di Gerusalemme, bronzo nel 2023 agli Europei U20 sempre a Gerusalemme e bronzo nel 2024 ai Mondiali U20 di Lima. Oggi un’altra soddisfazione, da condividere con il coach (e zio) Antonio “Tony” Esposito. Sesta piazza per Alessio Coppola con il personale di 41:23.40, settimo Omar Moretti con 42:01.88.

La gara parte subito fortissimo: primo chilometro sotto i quattro minuti e gruppo di testa ridotto a cinque marciatori, con Disabato scatenato. L’azzurro imprime un’ulteriore accelerazione al secondo chilometro (3:53), lasciando davanti solo sé stesso, Querol e Monfort. Poco prima di metà gara (19:35), Querol prende la testa ma colleziona due cartellini rossi, rischiando la penalty zone. Disabato ne approfitta e guadagna qualche secondo, ma lo spagnolo torna sotto a sei giri dalla fine e poi ai mille metri, dando vita a un continuo botta e risposta. A due giri dal termine l’azzurro lancia l’attacco, ma Querol ha più freschezza e lo stacca sul rettilineo opposto, chiudendo davanti e riproponendo lo stesso podio della gara femminile: Spagna, Italia, Spagna, con il bronzo a Daniel Monfort (39:50.77).

Diretta TV e streaming – Oggi pomeriggio su RaiSport dalle 15.10 alle 20.30. Sessioni mattutine in diretta su www.eurovisionsport.com.