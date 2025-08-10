L’azzurra vola alla prima prova e si conferma dopo gli Assoluti. Sibilio brilla nei 400 piani, Ferrara batte Weir nel peso. Tutte le emozioni e le gare integrali sono disponibili su Sportface Tv.

Spettacolo e grandi prestazioni alla settima edizione del Meeting Brazzale, quest’anno per la prima volta ospitata a Lonigo. Nel salto con l’asta, Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), sesta alle Olimpiadi di Parigi, si impone con un eccellente 4,52 superato alla prima prova, dopo il 4,42 centrato alla seconda. La veneta conferma così la misura che le era valsa il titolo agli Assoluti della scorsa settimana.

Nel disco, prosegue il momento positivo di Daisy Osakue (Fiamme Gialle), che atterra a 61,67, migliorando il già promettente 61,20 ottenuto ai tricolori di Caorle. Nei 400 piani, test convincente per Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), argento europeo dei 400 ostacoli: rimonta poderosa nel rettilineo conclusivo e vittoria in 45.84, a soli due centesimi dallo stagionale. Alle sue spalle, record personale per Vanni Picco Akwannor (46.04), terzo Brayan Lopez (46.70).

Sfida avvincente nel getto del peso, con Riccardo Ferrara (Carabinieri) che piazza il lancio dell’anno a 20,76, superando di un soffio Zane Weir (Fiamme Gialle), fermo a 20,71. Negli 800 metri, successo per Elena Bellò (Fiamme Azzurre) in 2:01.85, davanti a Eleonora Vandi (2:02.47) e alle giovani in crescita Matilde Prati (2:03.26) e Alexandra Almici (2:03.68).

I 100 metri vedono il successo dell’argento mondiale della 4×100 Roberto Rigali (Carabinieri) in 10.43 (+0.3), davanti ai giovani 2005 Filippo Dezza (10.44) e Filippo Padovan (10.45), entrambi al personale. Nei 400 femminili, vittoria della serba Aleksandra Pesic in 53.64, con Alessia Seramondi (53.73) seconda.

Sulle pedane, nel giavellotto Giovanni Frattini (Carabinieri, 74,04) si conferma davanti a Michele Fina (73,38). Nel triplo, successo della tedesca Sarah-Michelle Kudla (13,56) con Elena Comollo terza (13,16) e Ottavia Cestonaro quarta (13,13). Nell’alto, Giulia De Marchi (Atl. Vicentina) chiude a 1,80.

Risultati ufficiali Meeting Brazzale

ALL’ESTERO – A Bialystok (Polonia), terzo posto per il pesista Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) con 20,70 all’ultimo turno. Risultati completi