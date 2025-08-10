Lo sport in tv di domenica 10 agosto: nel Masters 1000 si chiude il secondo turno con quattro italiani in campo, poi Europei di basket U16 maschili e U20 femminili

Due settimane all’inizio del campionato italiano, i timer sono già stati impostati ma intanto c’è il tennis che tiene compagnia in una domenica quasi povera di appuntamenti. Con la Formula 1 in vacanza al pari della MotoGP, il Masters 1000 di Cincinnati è l’appuntamento focale della giornata, con la chiusura del secondo turno.

In campo ben quattro italiani: nel circuito ATP saranno protagonisti Darderi e Nardi mentre nel circuito femminile (WTA), occhi puntati su Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Non solo il tennis, però. In programma anche i World Games, il Giro di Polonia di ciclismo, gli Europei U20 di atletica ed il basket con Euro U16 maschili che vedrà l’Italia di scena contro la Grecia e U20 femminili con la sfida tra Italia e Svezia.

Sport in tv domenica 10 agosto: il programma completo

09.00 Atletica, Europei U20: quarta giornata, sessione mattutina – eurovisionsport.com

11.55 Atletica, Sestriere International Meeting – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Ciclismo, Giro di Polonia: settima tappa – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Basket, Europei U16: Italia-Grecia – YouTube FIBA Basketball

14.35 Ciclismo, Arctic Race of Norway: quarta tappa – discovery+, dalle 16.45 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

15.45 Atletica, Europei U20: quarta giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 2° turno singolare (1° match alle 17.00 Darderi-Comesana, 3° match dalle 17.00 Nardi-Shapovalov) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: 2° turno singolare (1° match alle 17.00 Paolini-Sakkari, 3° match dalle 18.00 Bronzetti-Kasatkina) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Basket femminile, Europei U20: Italia-Svezia – YouTube FIBA Basketball