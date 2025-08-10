Jasmine Paolini avanza al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati: eliminata la Sakkari.

Nonostante un periodo tutt’altro che semplice, Jasmine Paolini al Masters 1000 di Cincinnati batte 7-6 (2) 7-6 (5) Maria Sakkari e avanza al terzo turno. Per la tennista italo polacca è stata una partita surreale. Nel primo set, è andata avanti 5-1 con due break di vantaggio, ma si è fatta recuperare dall’avversaria ellenica che ha trascinato il set al tie break dove ad aver la meglio è però stata la Paolini.

Nel secondo set, di opportunità di break non ce ne sono state, ma nel tie break l’italiana è andata avanti 6-0 e ha rischiato di farsi rimontare. Sul 6-5, per la Sakkari è stato fatale il doppio fallo che ha regalato il successo alla tennista italiana.

WTA Cincinnati, Paolini al terzo turno: chi affronterà

Jasmine Paolini tornerà in campo domani a Cincinnati per il terzo turno.

Lo farà sfidando una delle padrone di casa, Ashlyn Krueger, statunitense numero 26 al mondo. L’orario della sfida è ancora da definire.