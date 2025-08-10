Agli Assoluti estivi di tuffi, doppiette per Elisa e Giovanni, Sarah regina dalla piattaforma. A Klaus Dibiasi il ruolo d’eccezione nelle premiazioni.

Riccione si conferma teatro di grandi emozioni per i Campionati Italiani Assoluti estivi open di tuffi. Dopo gli ottimi riscontri della prima giornata, la seconda ha regalato conferme, sorprese e prestazioni di alto livello tecnico, con i protagonisti azzurri pronti a chiudere al meglio una stagione intensa e ricca di successi internazionali.

Pizzini, doppietta dal metro

Dopo il titolo dai tre metri conquistato venerdì, Elisa Pizzini (Fiamme Gialle / CC Aniene), allenata da Benedetta Molaioli, si è presa anche la finale dal metro con 248.30 punti.

«Quest’anno non ho allenato molto questa specialità – ha raccontato – perché il calendario era più incentrato sui tre metri, ma questo risultato mi soddisfa particolarmente. È stata una stagione bellissima e voglio ringraziare tutti: le mie società, la Federazione, il mio tecnico Benedetta Molaioli e il direttore tecnico della nazionale Oscar Bertone».

Tocci, il capitano non sbaglia

Dal trampolino olimpico dei tre metri, Giovanni Tocci (Esercito / AQA Cosenza) ha completato la sua personale doppietta, già vincitore dal metro. Con 405.80 punti, ha approfittato dell’errore di Stefano Belotti (Fiamme Gialle / Bergamo Tuffi) nell’ultimo tuffo, un triplo e mezzo ritornato che lo ha fatto scivolare dietro anche a Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene).

«Sono contento – ha detto Tocci – anche oggi sopra i 400 punti. Ho concluso bene una stagione importante, avrei voluto chiudere con un tuffo perfetto ma l’emozione di gareggiare qui con questi ragazzi vale tanto. Ora pensiamo già al prossimo anno».

Jodoin di Maria, conferma dalla piattaforma

Nei 10 metri, dominio di Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi), campionessa europea a maggio e nona ai Mondiali di Singapore. L’italocanadese, allenata da Tommaso Marconi, ha vinto con 280.85 punti, confermandosi campionessa italiana assoluta dopo il successo di marzo a Torino.

«Sono felice di aver eseguito bene tutti i miei tuffi – ha dichiarato – soprattutto quelli che a Singapore avevo sbagliato. È bello vedere le giovani crescere: in futuro saremo tutte da 10, e le qualifiche saranno ancora più combattute. Ora un mese di vacanza ai Caraibi, poi si ricomincia».

Il premio di una leggenda

Le premiazioni sono state arricchite dalla presenza di Klaus Dibiasi, tre volte campione olimpico dalla piattaforma e leggenda del tuffo mondiale, che ha consegnato i riconoscimenti insieme ai tecnici degli atleti vincitori. Un palmarès impressionante, il suo, che conta anche 18 titoli italiani assoluti estivi e 11 indoor.

Una rassegna di altissimo livello

Oltre 50 atleti in gara, con tutti gli azzurri reduci dai Mondiali, tranne Chiara Pellacani, protagonista iridata con l’oro nei 3 metri sincro mixed con Matteo Santoro e due bronzi individuali.

Il programma ha previsto eliminatorie e finali dirette (senza semifinali) con i migliori otto a contendersi il titolo. Presenti le principali società italiane: Bergamo Tuffi, Blu 2006 Torino, Bolzano Nuoto, Buonconsiglio Nuoto, Canottieri Milano, CC Aniene, Fiamme Gialle, Fondazione Bentegodi, Marina Militare, MR Sport F.lli Marconi, Fiamme Oro, VVF Fiamme Rosse, Carlo Dibiasi, Trieste Edera Tuffi, Triestina Nuoto, Carabinieri, Esercito e AQA Cosenza.

Con le doppiette di Pizzini e Tocci, e la conferma di Jodoin di Maria, gli Assoluti estivi si chiudono all’insegna delle certezze: il gruppo Italia è pronto a guardare già alla prossima stagione con ambizioni mondiali.