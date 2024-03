MOVIOLA – Torino-Monza, contatto Lovato-Mota: Palladino protesta

Tanto lavoro per l’arbitro Aureliano e il Var nel finale di Torino-Monza, match della trentesima giornata di Serie A. Oggetto delle proteste della squadra biancorossa è un contatto in area tra Lovato e Dany Mota. Una palla contesa tra i due giocatori nell’area granata che ha scatenato le furie della panchina di Raffaele Palladino. Mota tocca per primo la palla, ma Lovato in ogni caso sembra intervenire in modo pulito sulla sfera e solo in un secondo momento sul piede dell’avversario. Una situazione difficile da giudicare, ma che Aureliano (e il Var) sembra aver letto bene. Un altro episodio che si inserisce in una serie di decisioni più discutibili. Il rigore assegnato al Torino e il rosso estratto all’indirizzo di Pessina sembrano infatti essere molto severi.