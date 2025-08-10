Il piemontese supera Bergs in due set e sfida Fritz, fuori di un soffio il romano. Attesa per l’esordio dell’azzurra numero 9 del mondo.

Prosegue l’avventura di Lorenzo Sonego al “Cincinnati Open”, settimo Masters 1000 della stagione con un montepremi di 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center in Ohio. L’azzurro, testa di serie numero 31, ha superato in due set il belga Zizou Bergs (n.54 ATP) con il punteggio di 6-3, 7-6(4), confermando solidità e concentrazione nei momenti decisivi.

Nel tie-break del secondo set, Sonego ha piazzato i colpi migliori, guadagnandosi l’accesso al terzo turno, dove lo attende una sfida di alto livello contro lo statunitense Taylor Fritz (n.4 del seeding), reduce da un successo per 6-4, 6-4 sul connazionale Emilio Nava (n.105).

Cobolli cede al fotofinish

Giornata amara invece per Flavio Cobolli (n.15 del seeding), battuto di misura dal qualificato francese Terence Atmane (n.136) in un match equilibratissimo chiuso sul 6-4, 3-6, 7-6(5). Dopo aver rimesso in parità l’incontro nel secondo set, il romano ha lottato punto su punto nel parziale decisivo, cedendo solo nel tie-break finale.

Paolini attesa all’esordio

Oggi sarà il turno di Jasmine Paolini nel tabellone femminile del “Cincinnati Open” versione WTA 1000 (montepremi 5.152.599 dollari), anche questo di scena sui campi in cemento dell’Ohio. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 9 del ranking mondiale e settima testa di serie, farà il suo esordio direttamente al secondo turno contro la greca Maria Sakkari (n.65 WTA). La tennista ateniese, ex top 10, ha raggiunto il match con Paolini dopo aver superato 6-3, 3-6, 6-2 la russa Kamilla Rakhimova (n.67 WTA), proveniente dalle qualificazioni.

I precedenti parlano di un leggero vantaggio per Sakkari (2-1), con l’ultimo successo arrivato quest’anno sulla terra di Madrid. L’unica vittoria di Paolini è maturata sul cemento, al terzo turno di Dubai 2024, torneo poi vinto dall’azzurra. La sfida di oggi promette scintille, con in palio un posto agli ottavi di finale e la possibilità di continuare a sognare in uno dei tornei più prestigiosi della stagione pre-Us Open.