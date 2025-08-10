L’ala azzurra ne mette 21, Pozzecco dedica la vittoria della Nazionale italiana di basket a Bonamico. Ottimo test in vista dell’Europeo.

Al PalaTrieste l’Italia di Gianmarco Pozzecco supera con autorità la Lettonia (91-75) in una delle ultime amichevoli di preparazione a EuroBasket. Un match intenso e di qualità, contro una squadra ricca di talento e con la stella Kristaps Porzingis di nuovo in nazionale dopo EuroBasket 2017.

Equilibrio in avvio, poi sale in cattedra Fontecchio

L’inizio è vivace: la Lettonia, guidata in panchina da Luca Banchi, trova il primo vantaggio (12-13) con un gioco da quattro punti di Davis Bertans, tiratore di élite a livello mondiale. L’Italia risponde con buone trame offensive e chiude avanti il primo quarto 27-25.

Nel secondo periodo Porzingis fa valere la sua classe (11 punti in 15 minuti), ma è Simone Fontecchio a guidare gli azzurri: l’ala dell’NBA è il primo a raggiungere la doppia cifra e consente alla squadra di andare al riposo sul 46-43.

Black-out e reazione azzurra

Al rientro dagli spogliatoi, l’Italia si blocca per quattro minuti, subendo il sorpasso lettone (62-63) firmato da Dairis Bertans. Ma la reazione non si fa attendere: Fontecchio sblocca la situazione con una tripla, poi serve due assist d’oro per i canestri pesanti di Melli e Ricci. Nel finale di terzo quarto e in apertura di quarto periodo, Matteo Spagnolo e Marco Spissu alzano i giri, spingendo l’Italia fino al massimo vantaggio di +16 (79-63).

Finale in controllo

Negli ultimi minuti gli azzurri gestiscono senza rischi, mantenendo sempre un margine rassicurante. Una vittoria rotonda, maturata grazie alla precisione dall’arco (14/25 da tre) e a una difesa attenta nei momenti chiave.

Le parole di Pozzecco

A fine gara il CT ha voluto dedicare il successo a Renzo Bonamico: «Il mio pensiero va a lui – ha detto Pozzecco – questa vittoria è per un grande uomo di basket».

Il tabellino

Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)

Italia: Fontecchio 21, Ricci 16, Melli 13, Spagnolo 12, Spissu 11, Niang 5, Akele 3, Tonut 2, Diouf 2, Pajola 6; Procida, Rossato, Severini ne. All. Pozzecco

Lettonia: Porzingis 14, D. Bertans 13, Lomazs 12, Zoriks 14, Smits 10, D. Bertans 3, Monfort 3, Zagars 4, Mejeris 2; altri ne. All. Banchi

Tiri da tre: Italia 14/25, Lettonia 13/28 – Rimbalzi: Italia 29, Lettonia 27 – Assist: Italia 18, Lettonia 10.