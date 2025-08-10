Giornata storica ieri per l’Italia a Prachatice: due titoli continentali e un podio junior negli Europe Triathlon XTerra Cross Championships.

L’Italia del triathlon cross festeggia una giornata da ricordare a Prachatice, in Repubblica Ceca, sede degli Europe Triathlon XTerra Cross Championships. Sotto un cielo terso e davanti a un pubblico caloroso, le azzurre Marta Menditto e Noemi Bogiatto hanno conquistato due splendide medaglie d’oro, mentre la giovane Serena Bratti ha arricchito il bottino con un prezioso argento nella categoria junior.

Menditto regina tra le elite

La prima gioia è arrivata grazie a Marta Menditto (Frecce Bianche), protagonista di una prova impeccabile nella categoria elite. Partita con determinazione nella frazione di nuoto, Menditto ha trovato il ritmo perfetto in sella alla mountain bike, affrontando i tratti più tecnici del percorso con sicurezza e lucidità. Nella frazione di corsa finale ha aumentato ulteriormente il passo, lasciandosi alle spalle le avversarie dirette e tagliando il traguardo con un distacco che ha certificato la sua superiorità. Per l’azzurra, già protagonista in passato a livello internazionale, questo titolo europeo rappresenta una conferma della sua crescita e della solidità del movimento italiano nel triathlon off-road.

Bogiatto, doppietta stagionale dopo il duathlon

Non meno brillante la prova di Noemi Bogiatto (Cuneo 1198), che nella categoria under 23 ha messo in fila tutte le rivali. Già campionessa europea di duathlon cross, l’atleta piemontese ha dimostrato di sapersi adattare alla perfezione anche al triathlon, imponendo il proprio ritmo fin dalle prime bracciate in acqua. Decisiva la sua progressione nella frazione bike, dove ha scavato il gap che le ha permesso di gestire la corsa finale e festeggiare così un prestigioso bis continentale nella stessa stagione.

Bratti, argento che vale oro

La giornata trionfale dell’Italia era iniziata in mattinata con l’impresa di Serena Bratti (Cus Udine), capace di salire sul secondo gradino del podio nella gara junior. L’azzurrina ha condotto una gara tatticamente perfetta, rimanendo sempre nel gruppo di testa e giocandosi la vittoria fino agli ultimi metri. L’argento rappresenta per lei una tappa fondamentale nella crescita e un segnale importante in vista delle prossime competizioni internazionali.

Una squadra in crescita

I risultati di Prachatice confermano l’ottimo momento del triathlon italiano, capace di imporsi in una disciplina impegnativa come il cross, che unisce nuoto, ciclismo su percorsi sterrati e corsa campestre, richiedendo resistenza, tecnica e versatilità. Il doppio oro di Menditto e Bogiatto, unito all’argento di Bratti, arricchisce il medagliere azzurro e testimonia la qualità del lavoro svolto da atlete, tecnici e società.