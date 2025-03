Tutto pronto per gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Domenica 16 marzo le migliori otto squadre della regular season tornano in campo per il secondo atto dei quarti. In campo, sempre domenica (ore 17:00), anche Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Honda Olivero Cuneo per gara-2 della prima fase dei Playoff Challenge. Dopo lo 0-3 di gara-1, alle umbre di coach Giovi basta vincere due set al PalaBarton, mentre in caso di successo pieno delle piemontesi di Pintus sarà decisivo il Golden Set. In palio l’accesso alla seconda fase, dove giocheranno anche le eliminate dei quarti dei Playoff Scudetto e la Wash4green Pinerolo, che ha beneficiato del forfeit di Firenze, ritiratasi dalla competizione dopo la salvezza conquistata in extremis.

I riflettori sono però puntati soprattutto sulle quattro decisive sfide dei Playoff Scudetto. Le quattro big non si sono fatte sorprendere in gara-1 ed ora vogliono chiudere i giochi. Le avversarie però non staranno a guardare e proveranno a sfruttare il tifo del pubblico di casa per rinviare il verdetto a gara-3. I quarti di finale, infatti, si svolgono al meglio delle tre partite e in serie così corte gli errori possono costare caro. Ecco, di seguito, la presentazione delle sfide dei Playoff Scudetto e le informazioni per vederle in diretta.

Palazzetti inediti per Vallefoglia e Bergamo, nuovo record per Moki

Bergamo ha scelto l’inedita cornice della ChorusLife Arena per la sfida decisiva alle campionesse di tutto della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Questo match riporta il club rossoblù nel cuore della città dopo le ultime stagioni a Treviglio e vedrà presenti anche alcune campionesse di quella Foppapedretti che tante pagine di storia ha scritto (Francesca Piccinini, Eleonora Lo Bianco, Maurizia Cacciatori e Atanas Malinov). A Bergamo farà la sua prima apparizione anche il nuovo trofeo dello Scudetto, ma soprattutto Monica De Gennaro siglerà un nuovo record. Il libero gialloblù con ogni probabilità giocherà titolare, raggiungendo le 631 partite giocate in Serie A, superando ufficialmente Piccinini nella speciale classifica. Le pantere di Santarelli, vittoriose all’andata per 3-0, vogliono quindi vincere rapidamente per assicurarsi le semifinali e celebrare al meglio il miglior libero del mondo, colonna portante della corazzata veneta.

Bergamo dovrà davvero superarsi per riuscire a spuntarla, esattamente come la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che giocherà per la prima volta alla Vitfrigo Arena, la cui ultima apparizione in Serie A1 risale al 24 marzo 2018 con l’allora Pesaro contro Scandicci. La squadra di Andrea Pistola proverà ad alzare il livello spinta dai propri tifosi per mettere in difficoltà la Numia Vero Volley Milano, come già avvenuto in regular season (fu tie-break sia all’andata che al ritorno). Le meneghine di Stefano Lavarini stanno vivendo un grande momento di forma e vogliono bissare il 3-0 di gara-1 per chiudere in fretta la pratica e risparmiare un po’ di energia. Orro e compagne, infatti, arrivano dalla trasferta di Champions League in Turchia e la stanchezza potrebbe farsi sentire.

Trasferte da non sottovalutare per Scandicci e Novara

La Savino Del Bene Scandicci, che come Milano e Conegliano ha conquistato pochi giorni fa l’accesso alla Final Four di Champions League, è attesa a Busto Arsizio. L’Eurotek Uyba, dopo un avvio di stagione complicato, è rinata con l’arrivo in panchina di Enrico Barbolini e spesso e volentieri tra le mura amiche ha avuto una marcia in più. Le farfalle sperano di sfruttare il fattore campo per allungare la serie contro le toscane di Marco Gaspari, che però hanno tutte le intenzioni di ripetere la vittoria di gara-1 (ottenuta in quattro set).

Proverà a sfruttare il palazzetto di casa anche la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che deve però mettersi alle spalle una serie di cinque sconfitte. Dopo i ko contro Pinerolo e Milano nelle ultime giornate di regular season, le ragazze di Giulio Bregoli sono state superate nella finale di Challenge Cup da Roma, trionfatrice a sorpresa dopo la retrocessione in campionato. A queste si è aggiunto il ko in tre set nei Playoff sul campo di Novara, che arriva a questa sfida con il morale altissimo. Le zanzare di Bernardi dovranno però fare a meno di Vita Akimova, fermata ad Istanbul dopo aver conquistato la finale di Cev Cup a causa della dimenticanza dei documenti necessari per rientro in Italia.

Programma e TV gara-2 quarti Playoff Scudetto A1 femminile 2025

Le partite dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, una partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

DOMENICA 16 MARZO

15:30 Eurotek Busto Arsizio vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

16:30 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

17:00 Bergamo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta volleyballworld.tv

18:00 Reale Mutua Fenera Chieri vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta DAZN e volleyballworld.tv