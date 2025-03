Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 16 marzo 2025. Si parte la mattina presto con il primo GP stagionale di F1 in Australia, mentre la MotoGP è in gara nel pomeriggio in Argentina. In mattinata spazio anche allo sci alpino con lo slalom maschile di Hafjell, ultimo appuntamento prima delle finali di Sun Valley. Protagonista anche il biathlon con le staffette miste di Pokljuka, mentre la Serie A chiuderà la giornata con il big match Atalanta-Inter. In serata spazio anche al tennis con le finali di Indian Wells. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.