Roma firma l’impresa. La formazione capitolina, retrocessa in Serie A2 dieci giorni fa, vince la Challenge Cup battendo Chieri nella finale di ritorno confermando il successo della finale di andata. 3-1 il punteggio (25-19 22-25 25-19 27-25) in favore della formazione di Giuseppe Cuccarini, che ha commentato a caldo il trionfo ai microfoni di RaiSport: “Oggi si è visto cos’è la pallavolo per Roma. Le ragazze hanno reagito alla grande alla retrocessione. È stata una finale vera, una partita di tensione. Siamo stati bravi a rimanere sempre dentro. Il pubblico è stato indescrivibile. Nel girone d’andata abbiamo fatto soli 7 punti. Nella seconda parte di campionato ne abbiamo fatti 13. Siamo chiaramente cresciuti negli ultimi mesi. È stata una stagione difficile e sfortunata, oggi ci siamo tolti una piccola soddisfazione”. Arriva il primo trofeo europeo per la Roma. La Capitale ritrova inoltre una coppa nel volley a distanza di 28 anni dal successo della Gierre Roma di coach Barbolini. È la quarta squadra italiana di fila a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, dopo Scandicci, la stessa Chieri e Novara lo scorso anno. È anche il ventiseiesimo trionfo tricolore nelle 44 edizioni di questa competizione. Sfuma la seconda CEV Challenge Cup della sua storia per Chieri, dopo quella vinta il il 22 marzo 2023. Sarebbe stato anche il terzo trofeo europeo consecutivo dopo la CEV Cup il 20 marzo 2024.

La partita

Primo set condotto dall’inizio alla fine da Roma, che si mette al comando delle operazioni in avvio sul 5-2 e sul 7-4. Chieri prova ad accorciare sul 9-8, ma le giallorosse rispediscono al mittente il tentativo di rimonta delle piemontesi e allungano a +5 sul 16-11.Vantaggio di Roma che resta immutato fino al termine del parziale, che si chiude sul 25-19.

Nel secondo set la squadra di Cuccarini va avanti in apertura sul 5-3. Arriva la reazione di Chieri, che trova il primo vantaggio sul 7-6 e sale sul 13-9 con un mini break in battuta. Roma si riavvicina più volte (17-16, 20-19 e 22-21), ma le ragazze di Bregoli tengono duro e pareggiano i conti chiudendo il set 25-22.

Grande equilibrio in avvio di terzo set. Roma allunga per prima sul 10-7 e poi sul 13-9, ma Chieri torna sotto nella seconda metà del parziale e pareggia i conti sul 15-15. Le capitoline alzano l’intensità e scappano via sul 19-15 con un mini break di 4-0. Chieri si stacca e il set va a Roma per 25-19.

Nel quarto set Chieri è la prima ad andare avanti sul 9-7. Il timeout di Cuccarini restituisce linfa vitale a Roma, che riporta il punteggio in parità sul 14-14. Le giallorosse provano l’allungo sul 16-14, ma la squadra di Bregoli non molla e si porta sopra sul 22-20. Roma, spinta dal pubblico del Palazzetto dello Sport, ribalta tutto e conquista una storica vittoria al secondo match point sul 27-25.