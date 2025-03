Finalmente si rivede la migliore versione di Holger Rune: il danese batte brillantemente Daniil Medvedev e conquista un posto in finale nel Masters 1000 di Indian Wells 2025. Tra i due va in scena una partita dai due volti, molto tattica e con scambi anche molto lunghi nel primo set, per poi diventare decisamente a senso unico nel secondo. Il numero 13 al mondo centra così la quarta finale in un 1000 in carriera, con l’unica affermazione a Parigi-Bercy, e in generale ritrova la finale in un torneo a quasi un anno dall’ultima volta, ovvero da Brisbane 2024. Con il 7-5 6-4 di questa sera, inoltre, il danese pareggia i conti con il russo: i due sono ora sul 2-2 negli scontri diretti.

Masters 1000 Indian Wells, la cronaca di Rune-Medvedev

Come detto, la partita inizia con un sostanziale equilibrio in campo. Gli scambi sono lunghi e, soprattutto, giocati spesso da fondo campo, con Rune che quindi limita le forzature e le accelerazioni improvvise. È proprio il danese a rompere l’equilibrio nel quinto gioco, venendo subito recuperato dal contro break di Medvedev. A sua volta, il russo ha l’occasione di passare avanti nell’ottavo gioco, ma Holger si difende e risponde ancora con una palla break, stavolta annullata da Daniil. Il numero 6 al mondo, però, concede un’occasione nell’undicesimo game andando sotto 15-40, sbagliando poi la misura con il rovescio. Rune serve per il set e non sbaglia.

Nel secondo set, la partita è in mano a Rune, che non rischia nulla al servizio e, complice un break a zero già nel terzo game, può amministrare senza particolari problemi il match. Infatti, Medvedev non trova sbocchi, e le sue variazioni spesso non funzionano: emblematica una palla smorzata completamente sbagliata sul 15-30 nel decimo game. Nel gioco decisivo, infatti, il russo si porta sullo 0-30 ma, complice anche questo errore, subisce quattro punti in fila e vede festeggiare l’avversario.