Volley Nations League femminile 2024: Italia-Canada cruciale per la qualificazione olimpica

Grande attesa per un match potenzialmente decisivo per la qualificazione olimpica: Italia-Canada, partita valevole per la Pool 6 della terza settimana della Nations League femminile (VNL) 2024 di volley. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 gareggeranno 12 squadre, di cui 7 già note. La Francia è, infatti, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, mentre Brasile, Repubblica Dominicana, Polonia, Serbia, Turchia e Usa hanno conquistato la qualificazione tramite i tornei preolimpici dello scorso autunno. Gli ultimi cinque posti a disposizione nel torneo olimpico verranno assegnati alle migliori cinque squadre del ranking mondiale non ancora qualificate, rispettando però la rappresentanza continentale propria dello spirito olimpico. Ciò significa sostanzialmente che uno di questi cinque posti rimanenti andrà alla migliore squadra africana (che si trova ben lontana dalle migliori) e dunque, di fatto, rimangono in palio quattro carte olimpiche. La data cruciale da tenere presente è il 17 giugno 2024, al termine delle tre settimane di fase preliminare della VNL, quando si chiuderà la finestra di qualificazione olimpica e si guarderà il ranking aggiornato per capire chi andrà a Parigi.Qualche ipotesi però si può già fare, nonostante il sistema di calcolo del ranking mondiale FIVB sia piuttosto complesso.

Le azzurre di Julio Velasco, grazie ai successi ottenuti nelle prime due settimane di VNL, sono salite al quarto posto della classifica mondiale, alle spalle di Turchia, Brasile e Polonia, tutte squadre già qualificate. Al momento dunque l’Italia sarebbe la prima squadra a staccare il pass olimpico tramite ranking, ma serve ancora qualche sforzo per avere la certezza matematica. Bisogna difendere la posizione dai tentativi di risalita delle altre squadre non ancora qualificate alle Olimpiadi: per vedere infrangersi il sogno, Danesi e compagne dovrebbero essere superate da quattro Nazionali. In questo senso è quindi importante sottolineare che il Giappone è sesto a quasi 30 punti dalle azzurre, la Cina è settima, l’Olanda è nona, il Canada è decimo, mentre Germania, Thailandia e Belgio sono rispettivamente 12esima, 13esima e 14esima ma più staccate a livello di punteggio.

ITALIA-CANADA: MATCH CRUCIALE

Se il ranking si chiudesse oggi, l’ultimo pass a disposizione (escludendo quello riservato all’Africa per la rappresentanza continentale) andrebbe alla compagine canadese. Diventa cruciale quindi il risultato della partita Italia-Canada, in programma alle ore 12.20 italiane di martedì 11 giugno nella Pool di Fukuoka (Giappone) della terza settimana di VNL. Le nordamericane allenate da Shannon Winzer stanno crescendo di partita in partita e tenteranno di rubare quanti più set possibili alle avversarie per avvicinarsi al sogno olimpico. In caso di vittoria in tre set, infatti, le canadesi guadagnerebbero 13.82 punti, gli stessi che l’Italia perderebbe in caso di sconfitta in tre set. Se il risultato del match fosse 3-1 in favore delle azzurre, i punti che l’Italia guadagnerebbe e che il Canada perderebbe sarebbero 3.68, mentre un successo azzurro per 3-2 varrebbe 1.18 punti. Qualora il Canada vincesse al tie-break, invece, guadagnerebbe 8.82 punti, che verrebbero sottratti all’Italia.

Nel migliore scenario possibile, quindi in caso di un netto successo per 3-0 dell’Italia, le azzurre di Julio Velasco salirebbero a quota 364.69 punti complessivi, arrivando ad avere 82,13 punti di vantaggio sul Canada (che scenderebbe invece a 282,56). Se invece arrivasse il successo in quattro set, l’Italia arriverebbe ad avere 77,13 punti di margine sul Canada. In ogni caso si tratta di un vantaggio molto ampio che l’Italia poi potrebbe gestire in tranquillità nei tre restanti match della Pool di Fukuoka. A parlare però sarà, come sempre, il campo: Danesi e compagne sicuramente scenderanno in campo determinate e l’obiettivo e festeggiare quanto prima la qualificazione olimpica.

