Tutto pronto per Gara-2 delle semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Nella prima sfida non c’è stata storia, con Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano che hanno dominato tra le mura amiche. Visto il risultato di Gara-1 è naturale pensare che venete e meneghine possano portarsi sul 2-0, ma Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci non partono certo battute, anzi. Nel secondo atto si ricomincia da zero e si invertono i campi: piemontesi e toscane sono pronte sfruttare il sostegno del proprio pubblico per pareggiare i conti. I tifosi sono pronti a spingere le proprie beniamine in palazzetti già sold-out per le sfide non decisive, ma sicuramente importanti per indirizzare le serie che definiranno le due squadre finaliste.

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUB

Scandicci vuole rialzare la testa contro Milano

Sulla carta era la semifinale più equilibrata, tra le due formazioni che si sono giocate secondo e terzo posto della regular season fino all’ultima giornata. Ci si aspettava grande battaglia fin da gara-1, anche in virtù dei tre precedenti stagionali (tra campionato e Coppa Italia) terminati tutti al tie-break, ma così non è stato. La formazione guidata da Marco Gaspari si è trovata a rincorrere le avversarie in ogni set, recuperando break importanti con momenti di grande gioco, ma senza riuscire a trovare costanza di rendimento. Orro e compagne non sono state perfette (19 errori commessi contro i 17 di Scandicci), ma sono state più ciniche nei momenti decisivi, anche grazie ad una Paola Egonu in grande spolvero (23 punti). Ora ci si aspetta una reazione dalle toscane, che hanno la possibilità di impattare ed allungare subito la serie.

Novara vuole far soffrire l’imbattuta Conegliano

Le azzurre di Lorenzo Bernardi vogliono tornare a mettere in difficoltà le vincitrici di tutto. Novara è l’unica squadra ad essere riuscita in stagione a strappare un punto alle pantere di Daniele Santarelli, lo scorso 12 febbraio, proprio tra le mura amiche del PalaIgor. Bosio e compagne sono riuscite a lottare punto a punto con la corazzata veneta anche in occasione della semifinale di Coppa Italia giocata a Bologna, un match più tirato di quanto il risultato possa far pensare (fu 3-0 per le gialloblù). Proprio in virtù di questi precedenti era lecito aspettarsi una combattuta gara-1, ma così non è stato. Novara si è prontamente riscattata vincendo l’andata della finale di Cev Cup contro l’Alba Blaj ed ora vuole salire di colpi per provare ad infliggere la prima sconfitta stagionale a Wolosz e compagne.

Programma e TV semifinali Playoff A1 Femminile 2025

Le partite delle semifinali saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcuni match verranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati. Le semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 si svolgono al meglio delle cinque gare: ecco il programma dettagliato con date e orari delle due serie e le informazioni per vedere in diretta le partite.

SABATO 22 MARZO (Gara-1)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17, 25-16, 25-13)

DOMENICA 23 MARZO (Gara-1)

Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

SABATO 29 MARZO (Gara-2)

17:00 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 30 MARZO (Gara-2)

20:30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport, DAZN e volleyballworld.tv

DOMENICA 6 APRILE (Gara-3)

15:20 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Due, DAZN e volleyballworld.tv

17:00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 9 APRILE (eventuale Gara-4)

12-13 APRILE (eventuale Gara-5)

Spazio anche ai Playoff Challenge

Domenica 30 marzo sarà poi la volta delle Gara-2 della seconda fase di Playoff Challenge. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia va a caccia di due set sul campo di Bergamo (ore 17:00) per assicurarsi il passaggio del turno dopo il 3-0 dell’andata. Basteranno due set per qualificarsi alla fase successiva anche alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che sfida la Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 18:00) dopo la netta vittoria in tre set del primo atto. Si preannuncia, invece, un’altra battaglia tra Eurotek Uyba Busto Arsizio e Wash4Green Pinerolo (ore 17:00), con queste ultime che sono riuscite a spuntarla al tie-break nella Gara-1 interna. Per passare il turno, le farfalle di coach Barbolini dovranno vincere da tre punti o imporsi al Golden Set in caso di vittoria al tie-break, mentre alle pinelle di Marchiaro serve un successo con qualsiasi risultato per accedere alle semifinali.