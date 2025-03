Conegliano batte per 3-0 (25-17, 25-16, 25-13) Novara, nella prima partita della semifinale scudetto. Sui campi della Serie A1 di volley femminile torna la classica sfida tra l’Imoco e le Zanzare. Le due formazioni si sono già incontrare in semifinale lo scorso anno ed è una delle partite più ricorrenti nella pallavolo degli ultimi anni, con ben tre confronti stagionali andati in scena nel corso di questa stagione, tutti vinti dalle Pantere. Il sestetto di Santarelli scende in campo da favorito, dopo aver superato agilmente Bergamo in due match e due partite vinte in tre set. Novara è invece reduce dai combattuti quarti di finale contro Chieri, terminati solo al tie-break di gara-3.

LA CRONACA DI CONEGLIANO-NOVARA

Anche questa sera, Conegliano non perde un colpo. Le ragazze di Santarelli collezionano un altro successo, salendo in cattedra già dal primo set. Al via, le Pantere ottengono sei punti consecutivi, con Novara che riesce a mettere il primo pallone a terra solo sul 6-1. Nel corso del parziale, le Zanzare non riescono ad accorciare le distanze e Conegliano mette un punto fermo alla frazione per 25-17. Il secondo set si apre con una battaglia punto a punto, che tiene le squadre impegnate per diversi scambi. Sul 10-7, però, Novara si congela e Conegliano mette a segno un parziale di otto punti consecutivi. L’Imoco si invola così verso il successo del set, che si chiude infatti 25-16. Nel corso del terzo set Novara passa in vantaggio per la prima volta in serata, ma viene velocemente superata da Conegliano che torna al comando. Le Zanzare mancano di lucidità sul finale, con le Campionesse d’Italia che chiudono i giochi con un 25-13 dopo poco più di un’ora in campo. Al termine del match, i dati parlano chiaro e Isabelle Haak lascia il palazzetto con il maggior numero di punti collezionati, dopo aver messo a segno ben 17 attacchi. Bene anche la schiacciatrice Zhu Ting, in doppia cifra e con 16 punti. Le due squadre torneranno in campo il 6 aprile per la seconda partita delle semifinali.