Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più incerto. L’attaccante serbo però può contare sull’aiuto di Igor Tudor, con un nuovo ciclo che sta per cominciare.

Le voci di un possibile addio si sono intensificate dopo l’esonero di Thiago Motta, con cui il rapporto non era mai decollato del tutto. Nonostante i numeri in miglioramento rispetto alla scorsa stagione, il feeling tra i due non è mai sbocciato: il gioco del tecnico italo-brasiliano ha spesso penalizzato le caratteristiche del centravanti, alimentando dubbi e malumori.Con l’arrivo di Igor Tudor, la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Il nuovo allenatore croato è noto per un’impostazione più aggressiva e verticale, che potrebbe valorizzare le doti di Vlahovic.

Tuttavia, il mercato incombe, e in Premier League c’è chi osserva con grande interesse. In primis Manchester United e Arsenal, due club alla ricerca di un numero 9 di peso, pronti ad approfittare delle incertezze in casa Juve. La Juventus, da parte sua, dovrà fare i conti anche con il bilancio. L’ingaggio di Vlahovic e il costo a bilancio del suo cartellino pesano, e un’offerta adeguata potrebbe convincere la dirigenza a sacrificare il serbo. Per ora non ci sono trattative ufficiali, ma la sensazione è che il prossimo mercato estivo porterà con sé stravolgimenti importanti, non solo in panchina. E Vlahovic, ancora una volta, si ritroverà al centro delle voci e delle strategie.

Svolta Vlahovic, Tudor ci crede

Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi un posto da titolare sotto la gestione di Igor Tudor, che ha già dichiarato di voler puntare su di lui per questo finale di stagione. Il tecnico croato sembra intenzionato a rilanciare l’attaccante serbo dal primo minuto, sperando che possa garantire gol e prestazioni convincenti. Tuttavia, questo rinnovato slancio tecnico non dovrebbe cambiare il destino dell’ex Fiorentina, il cui futuro sembra comunque segnato: in estate, salvo clamorosi colpi di scena, la Juventus lo metterà sul mercato.

Con un ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione, Vlahovic rappresenta un peso economico importante per le casse bianconere. La dirigenza spera che un finale di campionato giocato da protagonista possa almeno evitare un ulteriore deprezzamento del cartellino, che negli ultimi mesi ha subito un crollo preoccupante. In questo senso, Tudor può diventare un alleato strategico per la società, permettendo al serbo di tornare al gol con continuità e attirare le attenzioni di club interessati, soprattutto in Premier League. Arsenal e Manchester United, tra le altre, continuano a monitorare la situazione: un Vlahovic in forma potrebbe ridare slancio alla sua valutazione e facilitare una cessione vantaggiosa per tutte le parti in