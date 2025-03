Milano vince su Scandicci per 3-0 (25-19, 25-22, 25-21). La Vero Volley e la Savino del Bene si incontrano nella prima gara valida per le semifinali di Serie A1 di volley femminile. Le milanesi arrivano in campo reduci da un tie-break contro Vallefoglia, mentre Scandicci l’ha spuntata su Busto Arsizio in cinque set. La sfida si presentava come equilibrata, ma la formazione lombarda ha dominato la partita. La vittoria in tre set mette Milano in un’ottima posizione per le prossime gare, con la Savino del Bene che inizia il percorso verso la finale in salita. Le ospiti, oggi sconfitte nettamente, avranno la possibilità di redimersi nei prossimi incontri. I playoff, infatti, si giocano al meglio dei cinque incontri. I due sestetti torneranno in campo domenica 30 marzo per gara-2.

MILANO-SCANDICCI: LA CRONACA DEL MATCH

Al via dell’incontro, è Scandicci a ottenere il primo vantaggio. Dopo pochi scambi però, Milano emerge e mette a punto il sorpasso. Il risultato rimane incollato nella prima metà, mentre sul finale la Savino del Bene abbassa il ritmo e commette diversi errori. Alessia Orro e compagne ne approfittano per andare a chiudere il parziale con un 25-19.

Il secondo set segue un canovaccio simile. Milano ottiene il vantaggio iniziale, con Scandicci che rimane costretta ai panni dell’inseguitore per l’intera frazione, trovandosi in difficoltà soprattutto in fase di cambio palla. Le padrone di casa, infatti, non vacillano nei momenti di pressione avversaria e collezionano il secondo parziale per 25-22. La storia si ripete anche per il terzo set, che si rivelerà poi l’ultimo della partita. Milano parte forte, con la Savino del Bene che non appare convincente e commette diversi falli. La Vero Volley rimane in controllo del risultato per tutta la frazione, senza che le avversarie riescano mai a impensierirla concretamente. Milano chiude così i giochi con un 25-21, lasciando il palazzetto con un solito 3-0.