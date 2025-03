Simone Deromedis centra il nono podio stagionale e chiude al secondo posto nella prima sfida di Idre Fjäll, penultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di ski cross. La vittoria va al canadese Reece Howden, che si riprende così anche lo scettro di leader della classifica generale: si deciderà tutto domani, nella gara 2 sempre sulle nevi svedesi che assegnerà la Sfera di Cristallo. Howden guida la classifica con 938 punti, ma alle sue spalle ci proverà il trentino classe 2000, staccato di 38 lunghezze a quota 905. Sulla carta è ancora in gara anche il tedesco Florian Wilmsmann, al comando prima di oggi ma eliminato a sorpresa in batteria; un risultato che rischia di costargli caro, dal momento che il distacco con i suoi 866 si è fatto pesante.

Deromedis ha chiuso davanti a tutti negli ottavi e nei quarti, poi secondo alle spalle di Howden in semifinale. Stesso epilogo anche nella big final, con l’azzurro che ha dovuto arrendersi di fronte allo strapotere odierno del canadese. In finale il portacolori azzurri è partito male, recuperando nelle battute finali la seconda piazza grazie al sorpasso su Erik Mobärg, che ha concluso al terzo posto davanti al fratello David. Avanti dall’inizio alla fine invece Howden, che ha centrato così la vittoria numero 17 in Coppa del Mondo senza grossi patemi, anche se nel finale Deromedis non è giunto troppo distante. Ottavo posto e miglior risultato di carriera eguagliato per Edoardo Zorzi, che ha chiuso al quarto posto la small final. Il 28enne bergamasco ha disputato una buona prova ai quarti, garantendosi così l’accesso alle semifinali come già accaduto in marzo a Gudauri.

Ski cross: la gara femminile a Idre Fjall

Si è invece conclusa presto l’avventura di Jole Galli sulla pista svedese. L’azzurro ha chiuso al terzo posto il proprio quarto di finale, non riuscendo a mettere i propri sci davanti a Fanny Smith e Anna Dietrich. Alla fine la livignasca ha ottenuto il decimo posto, mentre la vittoria è andata alla tedesca Daniela Maier davanti alla canadese Courtney Hoffos. Fanny Smith a lungo quarta nella big final riesce a salire nuovamente sul podio superando nel tratto finale la francese Marielle Berger Sabbatel per il terzo posto.

Podio fondamentale per l’elvetica, che grazie ai punti guadagnati oggi mette ufficialmente le mani sulla Coppa del Mondo, la quarta della carriera: sono infatti 976 i suoi punti contro gli 869 della canadese India Sherret, mentre Maier sale a quota 865 e sorpassa Jole Galli, quarta a 807. Domani si torna in pista sempre a Idre Fjall per la sfida finale della stagione di Coppa del Mondo di ski cross.