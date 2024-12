Vallefoglia cade in casa: Firenze si impone al tie-break (26-24, 19-25, 22-25, 25-19, 15-12) nell’anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. La squadra marchigiana di Andrea Pistola, dopo un primo set perso nel finale, sembrava aver preso in mano la partita, ma qualche errore di troppo ha favorito le toscane. La squadra di Simone Bendandi, pur mancando di costanza, ha trovato un grande ritmo nei momenti decisivi, andando così a prendersi due punti importantissimi in chiave salvezza. Quinto tie-break consecutivo per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che questa volta non è riuscita a spuntarla al Pala Megabox di Pesaro e deve accontentarsi di un punto. MVP del match il libero di Firenze, Giulia Leonardi. Grande prestazione di Adhuoljok Malual, autrice di 22 punti (19 attacchi, 3 ace, 9 errori), mentre alle padrone di casa non sono bastati i 24 punti di Erblira Bici (22 in attacco, 1 ace, 1 muro, 3 errori). Di seguito, la cronaca della partita tra Vallefoglia e Firenze .

Simone Bendandi (Firenze) sceglie Agrifoglio in regia, Davyskiba opposto, Baijens e Butigan al centro, Malual e Nervini schiacciatrici, Leonardi il libero. Andrea Pistola (Vallefoglia) inizia con la diagonale Kobzar-Bici, Candi e Weitzel centrali, Giovannini e Michieletto bande, De Bortoli il libero.

Avvio di match molto equilibrato, almeno fino all’8-8, quando le padrone di casa spingono e trovano un break prolungato (11-8). Le bisontine pareggiano subito i conti a quota 11, ma Vallefoglia piazza un nuovo allungo: 15-12. Ancora una volta Firenze non si arrende e aggancia le avversarie (17-17), Vallefoglia allunga con gli attacchi vincenti della campionessa olimpica Gaia Giovannini (20-18), ma le ospiti non mollano. Malual sale in cattedra e trascina Il Bisonte prima al pareggio (20-20) e poi al sorpasso (22-23). Le padrone di casa si affidano al braccio caldo della centrale Candi per rispondere alle avversarie (24-24). Nel momento decisivo Malual regala un nuovo set ball a Firenze e poi ci pensa Giacomello a mettere a terra la palla che spiove nella metà campo ospite su ricezione imprecisa di De Bortoli (24-26).

Nel secondo set Firenze riparte con grande fiducia (1-5), le ragazze di coach Pistola accorciano (5-7) e sfruttando anche qualche imprecisione avversaria impattano sul 9-9. L’ace di Weitzel poi firma il sorpasso delle padrone di casa (12-11), che piazzano l’allungo (14-11). La squadra di Bendandi non si arrende e accorcia, costringendo al time-out Vallefoglia (16-14). Le padrone di casa però non si fanno sorprendere e premono sull’acceleratore (21-15), andando a prendersi la seconda frazione e pareggiando così i conti nel computo dei set (25-19).

Nel terzo set Firenze torna a spingere dai nove metri (2-4), ma qualche errore fa riavvicinare le padrone di casa (5-6), brave poi a salire di colpi dai nove metri e ad alzare il ritmo (10-7). Le ragazze di Simone Bendandi vanno in difficoltà e faticano a trovare soluzioni (15-9), con Vallefoglia che ne approfitta per scappare via (18-11). La formazione di casa sembra in controllo (22-16), ma nel finale concede qualcosa e coach Pistola decide di chiamare time-out per non rischiare (23-19). Dopo un’azione (19-24)arriva un altro time-out, chiamato da Simone Bendandi, che invita le sue ragazze a lottare per ritrovare ritmo in vista del set successivo. La reazione delle bisontine c’è, ma non basta per mettere in discussione il set, che viene vinto da Vallefoglia (25-22).

I punti recuperati nel finale di set rilanciano Firenze, che nella quarta frazione stacca subito le avversarie con il devastante turno al servizio di Malual (3-9). Le padrone di casa non riescono a ritrovarsi (9-17) e la formazione ospite non spreca (11-21). Coach Pistola chiede aiuto alla panchina e Vallefoglia recupera qualche punto nel finale, annullando anche tre set point (19-24), ma non basta per ribaltare la situazione. Firenze chiude il set con l’attacco vincente di Davyskiba (19-25) e rinvia tutto al tie-break.

Nel quinto set Firenze riprende da dove aveva lasciato (3-6), poi qualche imprecisione favorisce il ritorno delle padrone di casa (7-7). Le bisontine ritrovano il doppio vantaggio, costringendo coach Pistola a chiamare time-out (8-10). Il turno al servizio di Battistoni prosegue (8-13), le marchigiane provano a rimanere in partita (11-13) e a quel punto è Firenze a chiamare tempo. Il time-out riporta lucidità tra le ospiti, che non si fanno sorprendere e chiudono i giochi (12-15), conquistando una vittoria importante.