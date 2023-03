Tabellone semifinali Champions League maschile 2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali della Cev Champions League 2022/2023 di volley maschile: ecco tutti gli accoppiamenti delle partite. Il torneo entra nel vivo: archiviati i quarti di finale, le formazioni rimaste tornano in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima. Anche le semifinali si svolgeranno con il format delle gare di andata e di ritorno, con l’eventuale Golden Set a fare da “bella”. L’Italia è approdata ai quarti con tutte e tre le squadre (Civitanova, Perugia e Trento) e proverà a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista. L’obbiettivo è portare per l’ennesima volta il tricolore nell’atto conclusivo del torneo, che quest’anno si svolgerà proprio in Italia, a Torino. Chi supererà il turno e accederà alle Super Finals? Di seguito, il tabellone con gli accoppiamenti delle semifinali della massima competizione continentale per club di volley maschile.

Tabellone semifinali Champions League maschile 2023

Vincente Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle (POL)/Trentino Itas (ITA) vs Vincente Berlin Recycling Volleys (GER)/Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Vincente Halkbank Ankara (TUR)/Cucine Lube Civitanova (ITA) vs Vincente VfB Friedrichshafen (GER)/Jastrzebski Wegiel (POL)