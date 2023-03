Berrettini-Bellucci oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023

Matteo Berrettini e Mattia Bellucci si sfidano in un derby italiano al primo turno del Challenger 175 di Phoenix, in Arizona. Ricco torneo Challenger per il numero tre italiano, chiamato a reagire dopo le difficoltà delle ultime settimane. Inizialmente sorteggiato contro Ivashka, Berrettini invece se la vedrà contro il connazionale Bellucci dato il forfait del giocatore bielorusso. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

Berrettini e Bellucci sono attesi in campo come quarto match dalle 18:00 italiane di giovedì 16 marzo, meteo permettendo viste le piogge di queste ore a Phoenix. Il match non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming su SuperTennix previa abbonamento o gratuitamente per i tesserati FITP. Sportface vi racconterà il percorso di Berrettini a Phoenix con news, highlights e molto altro ancora.