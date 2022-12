Volley Champions League maschile 2023: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley: ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale per rimanere aggiornati sulle partite. Le migliori squadre d’Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga corsa verso il prestigioso titolo della massima competizione continentale per club. L’Italia scende in campo con tre formazioni: Trentino Itas, Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Monini Perugia. Di seguito, tutti i risultati e le classifiche dei gironi aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

IL CALENDARIO 2022 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

Classifiche gironi Champions League maschile 2023

(partite vinte, partite perse, punti complessivi)

POOL A

Jastrzebski Wegiel (Polonia) 4V-0P-12pt

VfB Friedrichshafen (Germania) 3V-1P-8pt

Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia) 1V-3P-3pt

Montpellier Volley (Francia) 0V-4P-1pt

POOL B

Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia) 3V-1P-9pt

Halkbank Ankara (Turchia) 3V-1P-8pt

Berlin Recycling Volleys (Germania) 2V-2P-5pt

Hebar Pazardzhik (Bulgaria) 0V-4P-2pt

POOL C

Cucine Lube Civitanova (Italia) 4V-0P-11pt

Tours Vb (Francia) 2V-2P-6pt

Knack Roeselare (Belgio) 2V-2P-5pt

Sport Lisboa e Benfica (Portogallo) 0V-4P-2pt

POOL D

Trentino Itas (Italia) 3V-0P-9pt

Grupa Azoty KAKSA Kedzierzyn Kozle (Polonia) 2V-1P-6pt

Cez Karlovarsko (Repubblica Ceca) 1V-2P-3pt

Decospan Vt Menen (Belgio) 0V-3P-0pt

POOL E

Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia) 3V-0P-9pt

Ach Volley Lubiana (Slovenia) 1V-2P-4pt

Swd Powervolleys Duren (Germania) 1V-2P-3pt

Ziraat Bank Ankara (Turchia) 1V-3P-2pt

Tutti i risultati (in aggiornamento)

PRIMA GIORNATA GIRONI

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

Jastrzebski Wegiel-Vojvodina NS Seme Novi Sad (Pool A) 3-0 (25-23, 25-19, 25-20)

Berlin Recycling Volleys-Hebar Pazardzhik (Pool B) 3-2 (23-25, 23-25, 25-17, 28-26, 15-12)

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2022

19.00 Cucine Lube Civitanova-Sport Lisboa e Benfica (Pool C) 3-2 (23-25, 21-25, 25-19, 25-22, 15-13)

20.00 Sir Sicoma Monini Perugia-Ach Volley Lubiana (Pool E) 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

20.00 SWD powervolleys Duren-Ziraat Bank Ankara (Pool E) 3-1 (25-23, 25-18, 21-25, 25-16)

20.30 Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle-Cez Karlovarsko (Pool D) 3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 26-24)

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022

18.00 Aluron CMC Warta Zawiercie-Halkbank Ankara (Pool B) 3-1 (23-25, 26-24, 25-21, 25-15)

20.00 Vbf Friedrichshafen-Montpellier HSC VB (Pool A) 3-2 (20-25, 20-25, 25-22, 25-23, 15-11)

20.30 Knack Roselare-Tours VB (Pool C) 0-3 (22-25, 19-25, 20-25)

20.30 Itas Trentino-Decospan VT Menen (Pool D) 3-0 (25-16, 25-17, 25-12)

SECONDA GIORNATA GIRONI

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2022

17.30 Halkbank Ankara-Berlin Recycling Volleys (Pool A) 3-1 (25-21, 25-19, 22-25, 25-23)

18.00 Montpellier HSC VB-Jastrzebski Wegiel (Pool B) 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 20-25)

18.00 Cez Karlovarsko-Trentino Itas (Pool D) 1-3 (19-25, 20-25, 25-21, 13-25)

18.00 ACH Volley Lubiana-SWD powervolleys Duren (Pool E) 3-1 (25-20, 25-22, 21-25, 25-13)

18.15 Sport Lisbona e Benfica-Knack Roeselare (Pool C) 2-3 (25-23, 24-26, 23-25, 25-22, 9-15)

19.00 Hebar Pazardzhik-Aluron CMC Warta Zawiercie (Pool A) 1-3 (22-25, 25-21, 18-25, 26-28)

20.00 Vojvodina NS Seme Novi Sad-Vfb Friedrichshafen (Pool B) 0-3 (20-25, 17-25, 17-25)

20.00 Tours VB-Cucine Lube Civitanova (Pool C) 1-3 (25-20, 20-25, 22-25, 13-25)

20.00 Ziraat Bank Ankara-Sir Sicoma Monini Perugia (Pool E) 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25)

20.30 Decospan VT Menen-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Pool D) 0-3 (17-25, 22-25, 21-25)

TERZA GIORNATA GIRONI

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022

18.00 VfB Friedrichschafen-Jastrzebski Wegiel (Pool A) 1-3 (25-18 31-33 14-25 22-25)

19.00 Sport Lisboa e Benfica-Tours Vb (Pool C) 1-3 (30-28 21-25 19-25 21-25)

19.00 Swd powervolleys Duren-Sir Sicoma Monini Perugia (Pool E) 0-3 (17-25 23-25 21-25)

20.30 Trentino Itas-Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle (Pool D) 3-1 (25-20 17-25 26-24 25-23)

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022

18.00 Vojvodina Ns Seme Novi Sad-Montpellier Hsc Vb (Pool A) 3-1 (19-25, 30-28, 25-17, 25-23)

18.00 Aluron CMC Warta Zawiercie-Berlin Recycling Volleys (Pool B) 1-3 (21-25, 25-20, 27-29, 25-27)

18.00 Cez Karlovarsko-Decospan Vt Menen (Pool D) 3-0 (28-26, 26-24, 25-17)

18.00 Ach Volley Lubiana-Ziraat Bank Ankara (Pool E) 2-3 (17-25, 25-20, 25-23, 23-25, 12-15)

18.00 Hebar Pazardzhik-Halkbank Ankara (Pool B) 2-3 (19-25, 20-25, 25-19, 25-22, 7-15)

20.30 Knack Roeselare-Cucine Lube Civitanova (Pool C) 1-3 (19-25, 25-21, 23-25, 27-29)

QUARTA GIORNATA GIRONI

MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2022

Jastrzebski Wegiel-Montpellier Hsc Vb (Pool A) 3-0 (25-23, 27-25, 25-20)

Berlin Recycling Volleys-Halkbank Ankara (Pool B) 0-3 (16-25, 33-35, 22-25)

VfB Friedrichschafen-Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Pool A) 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-23)

Knack Roeselare-Sport Lisboa e Benfica 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022

18:00 Aluron CMC Warta Zawiercie-Hebar Pazardzhik (Pool B) 3-0 (26-24, 25-15, 25-17)

19.00 Cucine Lube Civitanova-Tours Vb (Pool C) 3-0 (25-23, 25-13, 25-17)