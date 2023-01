Lubiana-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League maschile 2023 volley

Tutto pronto per ACH Volley Lubiana-Sir Sicoma Monini Perugia, partita valevole per la quinta giornata del girone E della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. Gli uomini di Andrea Anastasi, nettamente in vetta nel campionato italiano, proseguono la loro marcia nella massima competizione continentale per club. I Block Devils vanno a caccia del successo per rimanere al primo posto del girone, ma la formazione slovena non parte battuta e proverà a sfruttare il campo di casa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 11 gennaio al Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Lubiana-Perugia della Champions League maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Lubiana-Perugia della Champions League maschile 2023 di volley sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.