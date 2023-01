Qualificazioni Australian Open 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming delle qualificazioni degli Australian Open 2023, in programma dal 9 al 13 gennaio. Si avvicina il primo torneo slam della stagione e con esso anche lo splendido spettacolo dei due tabelloni cadetti. Sedici uomini e sedici donne proveranno a conquistare l’accesso al piatto forte di questa trasferta oceanica tramite tre partite del torneo di qualificazione. Come sempre molto folta la pattuglia azzurra al maschile, con ben sedici nostri rappresentanti, di cui tanti giovani che cercheranno di conquistare per la prima volta in carriera un main draw slam. Meno nutrita la presenza al femminile, con solamente Sara Errani e Lucrezia Stefanini al via.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN MASCHILE

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN FEMMINILE

IN TV – La copertura televisiva è affidata alla piattaforma Discovery+, sulla quale potranno essere seguiti tutti gli incontri di entrambi i tabelloni di qualificazione, sia quello maschile che femminile. Ogni campo del complesso di Melbourne Park è coperto da telecamere e da produzione televisiva. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

Lunedì 9 gennaio: LIVE dalle 00:00

Martedì 10 gennaio: LIVE dalle 00:00

Mercoledì 11 gennaio: LIVE dalle 00:00

Giovedì 12 gennaio: LIVE dalle 00:00

Venerdì 13 gennaio: LIVE dalle 00:00