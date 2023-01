Triestina, minacce al presidente Giacomini e ai dirigenti: annullata la conferenza stampa

Attraverso un comunicato ufficiale, la Triestina ha reso noto di aver annullato la conferenza stampa del presidente Simone Giacomini in programma nella giornata di giovedì 12 gennaio. Il patron del club avrebbe dovuto parlare della situazione che sta vivendo la società, al centro di voci su un possibile cambio ai vertici. Tuttavia, in seguito ad alcune minacce ricevute tale conferenza non si terrà. Di seguito la nota integrale del club.

“La società Triestina calcio comunica di aver deciso di annullare la conferenza stampa indetta per domani presso la sala stampa dello stadio Nereo Rocco. Una decisione nata soprattutto nelle ultime ore dopo che i dirigenti, dal Presidente Simone Giacomini in poi, sono stati vittime di minacce esplicite, violente e pericolose. Una scelta fatta soprattutto per salvaguardare l’ordine pubblico e l’incolumità di ogni singolo individuo.

Inoltre nella giornata di domani verrà emesso un comunicato stampa. Da questo momento la società (escluse la squadra primavera e femminile) rispetterà il silenzio stampa“.