Volley, Serie A1 Femminile 2023/2024: Conegliano ancora imbattuta, Firenze sconfitto 1-3

La Prosecco Doc Imoco Conegliano sbanca il Palazzo Wanny di Firenze: le venete vincono 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-22) contro il Bisonte Firenze nella partita valevole per la settima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Daniele Santarelli fa riposare alcune titolari in vista della Final Four di Coppa Italia, ma il risultato non cambia molto, nonostante le prestazioni leggermente sottotono dei pilastri gialloblù Asia Wolosz e Monica De Gennaro. Le pantere calano solo nel secondo set, ma non si fanno sorprendere dalla formazione di Carlo Parisi e rimangono imbattute, consolidando così il primo posto in classifica. La migliore tra le venete è Kelsey Robinson-Cook, autrice di 22 punti, davanti a Vittoria Piani (15 punti), mentre a Firenze non bastano i 13 punti messi a segno sia da Mayu Ishikawa che da Lina Alsmeier. Di seguito, la cronaca di Firenze-Conegliano ed i risultati tutte le altre partite della settima giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano.

La partita Firenze-Conegliano

Le venete iniziano con Piani opposto, Wolosz al palleggio, Robinson-Cook e Lanier schiacciatrici, Squarcini e De Kruijf al centro e De Gennaro libero. Carlo Parisi risponde con Battistoni al palleggio in diagonale con Kraiduba (opposto), Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici, Mazzaro e Graziani al centro, Leonardi libero. Conegliano si porta subito in vantaggio nel primo set e, archiviato un breve momento di difficoltà (15-13), allunga (16-21) e va a prendersi la prima frazione (19-25).

Nel secondo set Firenze torna in campo determinata (11-5), le venete si rifanno sotto (16-14) ma commettono qualche imprecisione di troppo nel finale (22-19) e le bisontine sono brave ad approfittarne (25-22). Nel terzo set Conegliano rialza subito la testa (3-7) e scappa via (9-16), tenendo a distanza le padrone di casa (14-20) fino alla fine del set (18-25). Il quarto set invece è all’insegna dell’equilibrio, con le toscane che però calano nel finale (17-19) e le pantere non si fanno sfuggire l’occasione di chiudere set () e match.

RIVIVI IL LIVE DI FIRENZE-CONEGLIANO

PROGRAMMA 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

COPPA ITALIA A1 FEMMINILE 2024: IL TABELLONE COMPLETO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Tutti i risultati della ventesima giornata

La settima giornata di ritorno si è aperta con due spettacolari anticipi, entrambi chiusi al tie-break: l’Igor Gorgonzola Novara si è imposta sul campo dell’Allianz Vero Volley Milano, mentre la Savino del Bene Scandicci ha vinto in casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Ma anche in questa domenica non sono mancate le emozioni, con il campionato che entra nel vivo tra la lotta per i Playoff e quella per la salvezza. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 non sbaglia e torna al successo in campionato davanti al proprio pubblico, battendo 3-0 (25-20, 29-27, 25-22) una combattiva Volley Bergamo 1991.

Successo da tre punti per l’Itas Trentino, che vince 3-1 (25-20, 25-18, 15-25, 25-19) in casa della Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. La formazione di Davide Mazzanti sale a quota 4 punti e tiene vivo il sogno salvezza, mentre Cuneo rimane 13esima ed è sempre più a rischio. Punti importanti in chiave salvezza anche per la Trasportipesanti Casalmaggiore, che sotto la guida di Pintus ha trovato nuova linfa vitale e centra un altro successo sul campo della Uyba Volley Busto Arsizio per 3-1 (25-19, 21-25, 25-20, 22-25). Sfida senza esclusione di colpi tra l’Aeroitalia Smi Roma e la Wash4green Pinerolo, con le giallorosse che la spuntano al tie-break (25-23, 19-25, 19-25, 25-21, 15-9).