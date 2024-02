LIVE – Firenze-Conegliano 1-2 (19-25, 25-22, 19-25, 10-9): A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione di Carlo Parisi, dopo la netta sconfitta incassata a Casalmaggiore, torna sul campo di casa con l’intento di rialzare la testa, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le pantere di Daniele Santarelli, ancora imbattute in stagione e saldamente in testa alla classifica. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 11 febbraio al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Firenze-Conegliano della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

FIRENZE – CONEGLIANO 1-2 (19-25, 25-22, 19-25, 10-9)

QUARTO SET – Fast vincente di Acciarri: 10-9

QUARTO SET – Alsmeier firma il sorpasso bisontino: 9-8

QUARTO SET – Imprecisa Moki De Gennaro in ricezione, errore più unico che raro. Il miglior libero del mondo questa sera sta dimostrando di essere umana: 5-7

QUARTO SET – Avvio di set equilibrato: 4-4

QUARTO SET – Mani fuori vincente di Robinson-Cook: 2-2

QUARTO SET – Primo punto per Conegliano: 0-1

TERZO SET CONEGLIANO – Primo tempo vincente di De Kruijf a chiudere la frazione che riporta avanti nel match le pantere: 18-25

TERZO SET – Terzo errore in battuta per Piani, primo set-point annullato: 18-24

TERZO SET – Squarcini però batte in rete: 16-23

TERZO SET – L’arbitro fischia invasione a rete di Piani, Santarelli chiama video-check ed effettivamente il tocco della rete non c’è. Si ripete l’azione: 15-23

TERZO SET – Murata Lanier, ma Firenze deve salire di colpi rapidamente se vuole recuperare: 14-20

TERZO SET – Secondo muro vincente di De Kruijf, Carlo Parisi chiama time-out: 9-16

TERZO SET – Piani a segno in diagonale: 8-13

TERZO SET – Conegliano si accusa del tocco in difesa, punto a Firenze che prova a rialzare la testa: 3-7

TERZO SET – Muro vincente di Firenze: 1-2

TERZO SET – Primo punto per Conegliano: 0-1

SECONDO SET FIRENZE – Ishikawa firma il punto che consente a Firenze di rimettere tutto in parità: 25-22

SECONDO SET – Scambio lungo chiuso da un meraviglioso attacco no-look di Robinson-Cook: 24-22

SECONDO SET – Firenze rimane avanti: 24-21

SECONDO SET – Graziani manda la palla di là e Firenze tiene il cambio palla: 22-19

SECONDO SET – Ishikawa sbaglia l’alzata in bagher per Alsmeier e Conegliano ringrazia: 21-19

SECONDO SET – La neoentrata Haak va a segno: 19-17

SECONDO SET – Ace di Squarcini e Conegliano torna a -2: 16-14

SECONDO SET – Ishikawa attacca fuori da seconda linea. Ora è Carlo Parisi a chiamare time-out: 15-12

SECONDO SET – Firenze prova a scappar via e Santarelli ferma tutto: 15-9

SECONDO SET – Pallonetto vincente di Lanier: 12-8

SECONDO SET – Magia di Wolosz, ma De Kruijf tira fuori. Momento di difficoltà per Conegliano: 11-5

SECONDO SET – Altro punto Firenze, Santarelli chiama time-out: 8-4

SECONDO SET – Errore in ricezione di Lanier e De Gennaro, Firenze si porta sul +3 con il servizio di Alsmeier: 7-4

SECONDO SET – Strepitosa Moki De Gennaro, che salva tre palloni impossibili. Poi è Piani a firmare il punto gialloblù: 2-3

SECONDO SET – Lanier firma il primo punto veneto: 2-1

SECONDO SET – Firenze si prende il primo punto della frazione: 1-0

PRIMO SET CONEGLIANO – Robinson-Cook chiude una prima frazione di gioco ben controllata dalla corazzata veneta: 19-25

PRIMO SET – Primo tempo vincente di Squarcini: 17-24

PRIMO SET – De Gennaro salva tutto e ci pensa Robinson-Cook a mettere palla a terra: 16-21

PRIMO SET – Graziani attacca fuori e Conegliano scappa via nuovamente: 16-19

PRIMO SET – Lanier a tutto braccio passa in parallela, nuova parità: 16-16

PRIMO SET – Sorpasso di Firenze, che prova ad allungare con Kraiduba. Santarelli chiama time-out: 15-13

PRIMO SET – Lanier murata e Firenze rimane lì: 12-13

PRIMO SET – Muro vincente della capitana gialloblù Wolosz: 8-11

PRIMO SET – Finisce fuori la parallela delle toscane, doppio vantaggio per Conegliano: 8-10

PRIMO SET – Ishikawa cerca le mani del muro, ma colpisce l’asta: 6-7

PRIMO SET – Parallela vincente di Piani: 4-4

PRIMO SET – Scambio lungo vinto dalle toscane con l’attacco vincente di Ishikawa, aiutata dal nastro: 2-2

PRIMO SET – Il primo punto lo firma Vittoria Piani: 0-1

18.30 – Terminata la presentazione delle formazioni, tutto pronto per iniziare

18.27 – Santarelli (Conegliano) cambia il sestetto di partenza e schiera Piani opposto, Wolosz al palleggio, Robinson-Cook e Lanier schiacciatrici, Squarcini e De Kruijf al centro, De Gennaro libero. Carlo Parisi risponde con Battistoni al palleggio in diagonale con Kraiduba (opposto), Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici, Mazzaro e Graziani al centro, Leonardi libero.

18.25 – Le toscane di Carlo Parisi proveranno a sfruttare il campo di casa per mettere in difficoltà le pantere di Daniele Santarelli, che però non vogliono perdere l’occasione di allungare in classifica sulle rivali

18.20 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale live di Firenze-Conegliano, partita valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2023/2024. Ancora pochi minuti al via