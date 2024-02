Atp Delray Beach 2024, Cobolli out al turno di qualificazione: vince Moreno de Alboran in rimonta

Flavio Cobolli non riesce a raggiungere il main draw dell’ATP 250 di Delray Beach. Il tennista romano, reduce dagli ottimi tornei di Melbourne e Montpellier, in Florida si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni, sconfitto in rimonta da Nicholas Moreno de Alboran, giocatore che occupa la posizione n°154 del ranking. L’azzurro era riuscito dopo una dura battaglia di 50 minuti a conquistare il primo parziale per 7-5, ma da quel momento la partita è svolata e ha visto l’avversario come solo protagonista. Un 6-2 6-3 netto nei successivi due parziali per il tennista di casa, che quindi vola nel main draw. Per Cobolli la speranza di riuscire a entrare come lucky loser, altrimenti si trasferirà direttamente a Los Cabos, sede del suo prossimo torneo.