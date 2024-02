LIVE – Virtus Bologna-Scafati 94-67, Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Virtus Bologna-Scafati, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Reduci da quattro vittorie di fila, le Vu Nere sono alla caccia di un altro successo per provare ad agganciare Brescia in vetta alla classifica. La squadra di coach Boniciolli ha vinto le ultime due sfide, ed è alla ricerca della vittoria esterna che manca da un mese e mezzo. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 11 febbraio sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA-SCAFATI 94-67

FINISCE QUI!

10′ – Due punti per Scafati, 94-67

10′ – Bologna in lunetta, 94-65

10′ – Due punti per ciascuna formazione, 93-65

9′ – Bologna scappa in avanti, 91-63

7′ – Scafati in lunetta, 86-63

6′ – Tripla della Virtus, 84-62

4′ – Scafati cerca la rimonta ma Bologna controlla, 81-62

3′ – Doppia di Bologna, tripla di Scafati, 76-59

3′ – Doppia per entrambe le parti, 74-57

2′ – Scafati recupera, 72-55

1′ – Si riparte, Bologna allunga 70-53

FINE TERZO QUARTO

10′ – Doppia di Bologna, 68-53

8′ – Bologna segna quattro punti, Scafati risponde, 64-53

7′ – Tripla per Bologna ora a +10, 60-50

5′ – Virtus conquista una tripla, 57-50

4′ – Bologna avanti di soli due possessi, 54-50

2′ – Scafati cerca la rimonta, 52-45

1′ – Bologna completa un gioco da tre, 52-41

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Due punti per Scafati, 49-41

10′ – Dieci punti tra le due squadre, 49-39

10′ – Bologna in vantaggio di undici punti, 49-38

9′ – Scafati in lunett, 47-38

8′ – Tripla della Virtus, Scafati risponde, 44-37

7′ – Due triple consecutive per Bologna, 41-35

6′ – Scafati rimonta, ora a -4, 36-32

5′ – Cinque punti separano le due squadre, 34-29

5′ – Bologna in lunetta, 34-27

4′ – Altra doppia per Scafati, 33-27

2′ – Due punti per ciascuna squadra, 33-25

1′ – Primi due punti per Scafati, 31-23

FINE PRIMO QUARTO

10′ – La Virtus allunga ed è avanti di dieci punti, 31-21

9′ – Scafati sotto di sei punti, 27-21

9′ – Anche Virtus in lunetta, 25-18

8′ – Scafati torna a segnare in lunetta, 23-16

8′ – Altri due punti bolognesi, 23-14

7′ – Altra tripla di Bologna, 21-14

6′ – Bologna in lunetta, 18-14

6′ – Tre punti per Bologna che passa in vantaggio, 16-14

5′ – Scafati in vantaggio per un solo punto, 13-14

4′ – Bologna in rimonta, 10-12

4′ – Virtus in lunetta, 8-12

4′ – Doppia di Scafati, 7-12

3′ – Brindisi passa avanti, 7-10

3′ – Tripla della Virtus, ma Scafati risponde, 7-7

2′ – Due punti per Bologna dalla lunetta, 4-4

2′ – Scafati passa avanti con due doppie, 2-4

1′ – Primi due punti per Bologna, 2-0

1′ – Si parte!

18.55 – Cinque minuti alla palla a due