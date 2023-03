Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: Conegliano domina Firenze, vince la Vero Volley

Conegliano continua a dominare nella Serie A1 femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Daniele Santarelli hanno sconfitto in tre set Firenze nel match valido per l’undicesima giornata di ritorno della regular season portandosi a quota 66 punti, a +8 da Scandicci. Primo set senza storia, con le Pantere sempre avanti dall’inizio alla fine (15-25); nel secondo set, invece, le toscane partono meglio ritrovandosi sul +3 sul 6-3, ma Conegliano riporta il match in equilibrio sull’8-8 e allunga sull’8-12, controllando il vantaggio nella parte finale e chiudendo sul 20-25. Terzo set equilibrato fino al 12-12, ma con sette punti consecutivi le ragazze di Santarelli volano sul 12-18 chiudendo il parziale senza problemi lei sul 17-25.

Quarta vittoria consecutiva per Chieri, che si impone in quattro set a Bergamo. Primo set equilibrato e deciso ai vantaggi sul 27-29, mentre dal 13-13 del secondo set Chieri è sempre avanti e riesce a chiudere sul 19-25. Nel terzo parziale le ospiti rimangono in van taglio dal 3-4 al 14-14, e dopo una fase di equilibrio fino al 18-18 Bergamo ha la meglio sul finale sul 25-21. Quarto set dominato, invece, da Chieri, che chiude i conti sul 19-25.

Ci sono voluto quattro set anche alla Vero Volley Milano per battere Novara. Primo parziale senza storia dal 10-9 fino al 25-17, nel secondo set le ospiti sono sempre avanti dal 2-3 rischiando qualcosa in varie occasioni, ma chiudendo con quattro consecutivi sul 20-25. Vero Volley ancora in vantaggio dal 5-6 fino alla fine del terzo parziale (21-25), e dopo una prima parte di quarto set equilibrata riesce ancora ad avere la meglio dominando il finale e chiudendo i conti sul 21-25.

Busto Arsizio torna alla vittoria, e lo fa sul campo di casa battendo Casalmaggiore in quattro set. Rimonta delle padrone di casa, che perdono il primo set sul 22-25 ma reagiscono subito dominando la parte finale del secondo set, chiuso sul 25-21 con cinque punti consecutivi. Busto sempre avanti dall’8-7 al 25-19 del terzo parziale, mentre nel quarto trovano una bella rimonta sul finale chiudendo sul 25-21.