Basket, seconda fase Serie A2 2022/2023: la composizione dei gironi

Terminata la stagione regolare con la 24esima giornata tutto è pronto per la seconda fase del campionato di A2 di basket. Questa ci porterà poi ai playoffs che avranno inizio a maggio. Diciotto squadre sono divise in tre gironi da sei, ai quali arriva tenendo già conto dei risultati ottenuti negli scontri diretti fin qui in stagione. Di seguito la composizione dei tre gironi, con anche quello riservato alle squadre che proveranno a raggiungere la salvezza.

IL REGOLAMENTO DELLA SECONDA FASE

GIRONI PROMOZIONE

GIRONE GIALLO

Gruppo Mascio Treviglio 6 (3V, 1P) Unieuro Forlì 6 (3V, 1P) Acqua S.Bernardo Cantù 4 (2V, 2P) Tramec Cento 4 (2V, 2P) Vanoli Basket Cremona 2 (1V, 3P) Giorgio Tesi Group Pistoia 2 (1V, 3P)

GIRONE BLU

Urania Milano 6 (3V, 1P) Reale Mutua Torino 6 (3V, 1P) UEB Gesteco Cividale 6 (3V, 1P) Apu Old Wild West Udine 4 (2V, 2P) Fortitudo Flats Service Bologna 2 (1V, 3P) UCC Assigeco Piacenza 0 (0V, 0P)

GIRONE BIANCO

2B Control Trapani 6 (3V, 1P) RivieraBanca Basket Rimini 6 (3V, 1P) Moncada Energy Agrigento 4 (2V, 2P) HDL Nardò 4 (2V, 2P) Benacquista Assicurazioni Latina 2 (1V, 3P) Umana Chiusi 2 (1V, 3P)

GIRONE SALVEZZA