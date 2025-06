Termina con il risultato di 0-0 la sfida inaugurale del Mondiale per Club tra l’Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell’Al Alhy, che sbagliano un calcio di rigore.

Fermato dai legni, ma salvato dal suo portiere che neutralizza un calcio di rigore. Comincia con un pareggio per 0-0 (ma non privo di emozioni) il Mondiale per Club di Lionel Messi. Il calciatore argentino impatta nella sfida inaugurale della competizione per 0-0 con il suo Inter Miami contro gli egiziani dell’Al Alhy nella notte (2 ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami.

La formazione di casa, allenata dall’ex gloria albiceleste Javier Mascherano, viene fermata dal palo e dalla traversa colpiti da Messi, ma deve anche ringraziare il portiere argentino Ustari, che nel primo tempo ha parato un rigore all’egiziano Trezeguet.

Dopo un primo tempo sottotono, nella ripresa proprio il fenomeno argentino si erge a protagonista con alcune giocate di livello, sfiorando la rete anche nel finale, ma non basta per sbloccare la sfida. Un punto per uno per le due squadre, in attesa dell’altra gara del girone tra Porto e Palmeiras.