Highlights Virtus Bologna-Pesaro 88-76, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi

Ennesimo successo della Virtus Bologna in questa regular season di Serie A1 2022/2023, il 19° su 23 giornate di campionato sin qui andate in archivio: il team 16 volte campione d’Italia si impone per 88-76 nel match casalingo contro Pesaro e, dopo aver battuto Milano nello scontro diretto della scorsa settimana, si invola a +4 in classifica sempre più al primo posto, sfruttando anche la caduta odierna dei menghini a Brescia. Prestazioni eccellenti di Weems e di Hackett per gli emiliani (rispettivamente 17 e 13 punti), mentre nella squadra ospite si è distinto Charalampopoulos (14 punti). I marchigiani, che contro Bologna perdono per la quarta volta nelle ultime cinque giornate, si trovano ora settimi a quota 24. Riviviamo quanto accaduto alla Segafredo Arena con gli highlights della sfida.