Tabellone semifinali playoff Serie A1 Femminile 2022/2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Archiviato il primo turno, le quattro formazioni rimaste in gara proseguono la lunga corsa verso il titolo. Le semifinali, come i quarti di finale, si svolgeranno al meglio delle tre partite: la prima squadra che vince due partite accede alla finale che assegna il trofeo. Tra il 26 ed il 27 aprile è in programma gara-1, gara-2 è prevista nel fine settimana del 29-30 aprile, mentre l’eventuale gara-3 si svolgerà tra il 2 ed il 3 maggio. Le campionesse in carica dell’Imoco Conegliano proveranno a vincere nuovamente il titolo che difendono dal 2018, ma la concorrenza è più agguerrita che mai: chi accederà alla finale Scudetto? Di seguito gli accoppiamenti delle semifinali dei Playoff della Serie A1 Femminile 2022/2023, aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Tabellone semifinali playoff A1 Femminile 2022/2023

Vincente Prosecco Doc Imoco Conegliano/E-Work Busto Arsizio vs Vincente Reale Mutua Fenera Chieri/Igor Gorgonzola Novara

Vincente Vero Volley Milano/TrasportiPesanti Casalmaggiore vs Vincente Savino Del Bene Scandicci/Volley Bergamo 1991