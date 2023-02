Macerata-Milano in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Cbf Balducci Hr Macerata-Vero Volley Milano, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. La formazione di Luca Paniconi, fanalino di coda, scende sul campo di casa per strappare qualche punto importante in chiave salvezza. Servirà però una grande prestazione per fermare le ragazze di Marco Gaspari, terze in classifica e a caccia del quattordicesimo successo per rimanere in scia alla capolista Conegliano. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 11 febbraio al Banca Macerata Forum di Macerata. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Macerata-Milano della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Macerata-Milano della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.