Jasmine Paolini è agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurra supera in due set Ons Jabeur, vincendo 6-4, 6-3. Nel primo set gli errori non mancano, ma la tunisina sbaglia più di Paolini, che ne approfitta per passare avanti. L’italiana fatica fino al 3-2, ma poi riesce a dare il colpo di reni necessario per portarsi sul 5-3 e chiudere in 6-4. Il secondo set è più intenso, ma Paolini non demorde e dopo il 3-3 riesce a volare in vantaggio fino al vincente 6-3. L’azzurra accede così per la prima volta in carriera agli ottavi dell’Internazionali, dove troverà Jelena Ostapenko.

SWIATEK K.O., COLLINS VINCE IN DUE SET

Roma è teatro di un grande colpo di scena: l’eliminazione di Iga Swiatek dagli Internazionali d’Italia. La polacca, che già a Madrid si è dimostrata in difficoltà nella semifinale contro Coco Gauff, cede a Danielle Collins per 6-1, 7-5. La polacca fatica sin dalle prime battute della partita. Collins non forza particolarmente i colpi, ma il suo impegno basta per mandare in difficoltà l’avversaria. I break non tardano ad arrivare e il set si chiude per 6-1 in favore della statunitense. La partita si accende nella seconda frazione, con Swiatek che sembra ritrovarsi e riesce a firmare subito un break. Il lampo della polacca si spegne in breve tempo ed è subito controbreak. Collins si mantiene in testa e Swiatek cede per 7-5. Si conclude così l’avventura a Roma del talento che aveva alzato il trofeo tre volte nelle ultime quattro edizioni.