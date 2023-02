Rugby, Sei Nazioni maschile 2023: seconda vittoria per l’Irlanda, battuta la Francia 32-19

L’Irlanda rispetta il pronostico della vigilia e batte la Francia per 32-19 nella partita valevole per il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby maschile. La formazione irlandese di Andy Farrell, dopo l’ampia vittoria sul campo del Galles, conquista un altro successo davanti al proprio pubblico. Superati i Bleus, vincitori del trofeo lo scorso anno e reduci dal successo tribolato contro l’Italia. Primo tempo in cui l’Irlanda trova tre mete con Keenan, Lowe e Porter di fronte alla sola della Francia con Penaud. I tre calci di punizione trasformati da Ramos tuttavia permettono ai transalpini di restare in scia. Nella ripresa continua a regnare l’equilibrio e l’Irlanda non riesce ad andare in fuga così come la Francia non riesce a rimontare lo svantaggio. A chiudere i giochi all’Aviva Stadium di Dublino è la meta di Ringrose, che a 8′ dalla fine mette un punto esclamativo sul match. Vince l’Irlanda, che si porta temporaneamente al comando in solitaria.

