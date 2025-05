Mentre le voci su un suo possibile addio a Red Bull impazzano, zitto zitto, Max si è fatto un bel giro con Ferrari. E’ tutto vero, c’è anche la foto!

Anche quest’anno, come lo scorso quando lo scandalo di Christian Horner è calato come un falco a caccia di una preda su Red Bull minando le fondamenta di una delle scuderie più vincenti e premiate della storia recente della Formula Uno, alcune voci maligne si sono iniziate a susseguire rapidamente. Sono quelle che vedono Max Verstappen, campione e stella della squadra di Milton Keynes, vicino ad un addio clamoroso dalla scuderia con cui ha vinto tutti i propri titoli iridati.

Un vero professionista come Max non risponderà mai a queste insinuazioni, anche se avesse davvero deciso di lasciare la squadra per l’addio di Adrian Newey o per la questione del cambio di fornitura di power unit per la scuderia che dall’anno prossimo, lascerà la Honda con cui ha vinto tutto per produrre un motore di propria fabbricazione. Scelta curiosa e anche molto azzardata, viste le prestazioni dei motori giapponesi negli ultimi anni.

Tuttavia, la stampa del settore è sempre attenta ad ogni “passo falso” dei piloti e, di recente, ha pizzicato il campione olandese a fare un bel giro di pista su un’auto che tutto sembra meno che una Red Bull. Anzi, a conti fatti, quella è proprio una Ferrari, l’eterna rivale della scuderia con il Toro. Andiamo a vedere che cosa ci faceva Verstappen a bordo di una Rossa e se questa sua scappatella deve preoccupare o meno il team a cui appartiene.

Verstappen in Ferrari, che cosa è successo?

I tifosi di Maranello sognano Max in Ferrari anche se va detto che con la SF-25 di quest’anno anche un campione come Lewis Hamilton sta avendo le sue belle difficoltà ad andare a punti. In ogni caso, una parte del loro sogno si è già realizzato considerando che Max nella giornata di ieri è sceso in pista sul leggendario tracciato del Nurburgring a bordo di una Ferrari vera e propria…

Occhio però perché non si tratta di una monoposto: stiamo parlando di una Ferrari 296 appositamente modificata per le gare di endurance in cui non è un mistero che Max intenda correre, prima o dopo: l’auto si basa sulla potente 296 GTB del 2021, dotata di motore da ben 663 cavalli per 740 nm di coppia. La versione stradale scatta da 0 a 100 in 2,9 secondi ma c’è da aspettarsi che la variante da pista, anche se i dati saranno ovviamente segreti, possa fare anche di meglio.

Secondo la stampa inglese, Verstappen ha nel mirino il record di Nick Tandy, pilota inglese che è l’unico ad aver trionfato nella quaterna di gare endurance composta da 24 di Spa-Francorchamps, 24 ore di Le Mans, 24 ore del Nurburgring e ovviamente 24 ore di Daytona. Un trionfo che finché Max sarà impegnato con il contratto cheto blinda a Red Bull difficilmente riuscirà a raggiungere. Però nel frattempo l’olandese, si allena. E proprio sulla grande rivale del suo team: paradossale.