“È una vittoria importantissima, giusto che i ragazzi se la godano. Non era semplice, il fatto di non vincere da 20 partite ci ha messo un po’ di timore, siamo stati bravi a riprenderla con cattiveria. Il primo set lo abbiamo vinto, ne mancano altri due, da martedì si ragiona già sulla prossima”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, dopo la vittoria contro il Parma per 2-1. La squadra toscana ritrova un successo che mancava dall’8 dicembre scorso.

Decisivo un eurogol di Anjorin, che ha sorpreso Suzuki con un tiro dalla lunga distanza: “Abbiamo pagato tanti gli infortuni, ma un altro gruppo avrebbe mollato. I ragazzi hanno dei valori morali, ci auguriamo che in queste due settimane Timo possa lavorare con continuità. Anjorin ci è mancato, anche se ne ha fatte tante di partite rispetto al passato, è un giocatore che se migliora questa cosa qui può ambire a palcoscenici diversi. Non abbiamo ancora ottenuto niente – ha proseguito – abbiamo ancora la possibilità di decidere il nostro destino senza pensare agli altri, ora pensiamo alle prossime due gare. Io ho sempre valutato il fatto che i ragazzi mi hanno sempre seguito, è chiaro che qualche lacuna c’era, ma dall’inizio del campionato togliere 7-8 giocatori, quasi tutti titolari, mette in difficoltà tutti”.

“Sono davvero contento per i tre punti, dobbiamo vincere ancora nelle ultime due partite”, ha dichiarato Anjorin. In gol anche Fazzini: “È stato uno schema provato, venuto alla perfezione. Abbiamo sempre creduto nella salvezza, abbiamo sempre lavorato duramente in settimana, l’abbiamo vinta col cuore”, ha aggiunto il centrocampista.

