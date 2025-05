Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Francia. Fabio Quartararo, eroe di casa, scatta dalla pole position nella sprint in scena al circuito di Le Mans. Il francese della Yamaha si mantiene in testa dopo lo spegnimento dei semafori, lasciando i due fratelli Marquez al suo inseguimento. Dopo appena due giri, la gara perde un protagonista atteso: Francesco Bagnaia cade ed è costretto al ritiro. Poco più tardi si accende la lotta per la prima posizione. Al sesto giro Marc Marquez mette a punto il sorpasso, ma Quartararo incrocia e si rimette davanti. Il ducatista non demorde e riesce a riportarsi davanti a curva 8. Il francese tenta di rimanere incollato al numero 93, ma deve guardarsi le spalle da Alex Marquez, in terza posizione.

A pochi giri dalla fine, il pilota Gresini ha la meglio e Quartararo scivola in terza posizione. Il campione del mondo transalpino deve difendersi da Fermin Aldeguer, in sella all’altra Gresini. I due lottano tenacemente, ma la difesa di Quartararo non basta e Aldeguer passa avanti. Al termine dei tredici giri previsti, Marc Marquez taglia il traguardo davanti a tutti. In casa Gresini, invece, si festeggia un buon doppio podio.

ORDINE DI ARRIVO

M. Marquez A. Marquez F. Aldeguer F. Quartararo M. Vinales J. Zarco F. Di Giannantonio A. Rins J. Mir R. Fernandez J. Miller L. Marini E. Bastianini A. Ogura F. Morbidelli T. Nakagami M. Bezzecchi L. Savadori P. Acosta M. Oliveira B. Binder DNF F. Bagnia DNF

MOTOGP – LE PAGELLE DELLA SPRINT

Marc Marquez: 9/10

Ottima prova di Marc Marquez, che aggiunge un nuovo trofeo alla sua vasta collezione. Lo spagnolo, partito secondo, riesce a superare Quartararo dopo sei giri, mettendo a punto un’azione decisa e rimanendo in testa fino alla fine.

Alex Marquez: 9

Buon risultato per il fratello minore dei Marquez. Alex supera agilmente Quartararo e si mette alle spalle del ducatista numero 93, senza però riuscire a lottare per il successo. Ancora una volta, la Gresini colleziona punti fondamentali.

Aldeguer: 9

Fermin Aldeguer continua a dimostrarsi la sorpresa del fine settimana. Il giovane pilota della Gresini, in crescita nei primi round stagionali, sale finalmente sul podio. La scuderia italiana festeggia così un doppio podio fondamentale.