Prenderà ufficialmente il via lunedì 12 maggio a Cavalese, in provincia di Trento, la stagione estiva 2025 della Nazionale italiana maschile di volley. Gli azzurri si ritroveranno per il primo collegiale dell’anno, che si concluderà domenica 18 maggio dopo l’allenamento mattutino. Dopo la presentazione ufficiale delle nazionali azzurre, avvenuta il 6 maggio a Milano, è finalmente tempo di tornare in campo: il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 17 atleti per questo primo appuntamento stagionale.

La squadra, campione del mondo in carica, lavorerà in Val di Fiemme per preparare la Volleyball Nations League 2025, il primo grande impegno internazionale dell’anno. Prima di partire per il Canada, dove disputeranno la prima settimana di VNL a Quebec City (11-15 giugno), gli azzurri affronteranno due test match di preparazione: il primo è in programma domenica 25 maggio (alle ore 16.00) a Monaco di Baviera contro i padroni di casa della Germania; poi gli azzurri faranno rientro in Italia, dove sfideranno venerdì 30 (sempre alle ore 16.00) l’Iran a Cavalese. Il giorno successivo ci sarà una nuova amichevole sempre contro gli avversari iraniani, stavolta però a Padova alle ore 18.30.

Volley: i convocati per il collegiale di Cavalese

Di seguito l’elenco degli azzurri convocati dal CT Ferdinando De Giorgi: Mattia Boninfante, Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova), Alessandro Fanizza, Domenico Pace (Cisterna Volley), Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Fabrizio Gironi, Tim Held (Gioiella Prisma Taranto), Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza), Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina), Lorenzo Cortesia, Francesco Sani (Rana Verona), Federico Crosato, Andrea Truocchio, Mattia Orioli, Luca Porro (Sonepar Padova), Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia), Francesco Recine (Toray Arrows Shizuoka).