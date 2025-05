Joshua Tarling si aggiudica la seconda tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale di 13,7 km con partenza e arrivo a Tirana. Il giovane britannico della Ineos completa il percorso in 16’07” precedendo di 1″ lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e di 3″ l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates). Quarto posto per il migliore degli italiani Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), staccato di 6″. Una gran prova non basta a Mads Pedersen (Lidl-Trek), che perde la maglia rosa conquistata con la vittoria di ieri: Roglic è il nuovo leader della corsa in vista domani della terza frazione, l’ultima in Albania, 160 km con partenza e arrivo a Valona.

“Vincere oggi è sicuramente qualcosa di eccezionale. Ero soddisfatto della mia prova, ma l’ultima parte è stata più dura rispetto a quando l’abbiamo provata nella ricognizione. Anche aspettare che gli altri corridori finissero il percorso è stato difficile, non voglio rifarlo: è stata un’attesa lunga. Avevo timore di tutti tra i favoriti. Primož Roglič è stato davvero impressionante. Ieri ho dato tutto, quindi non ho rimpianti per quanto riguarda la Maglia Rosa. Questa prima vittoria in un Grande Giro è un nuovo passo nella mia carriera”. Queste le parole di Josha Tarling dopo la vittoria.

CLASSIFICA DI TAPPA

1 TARLING Joshua (INEOS Grenadiers) 16:07

2 ROGLIČ Primož (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:01

3 VINE Jay (UAE Team Emirates-XRG) +0:03

4 AFFINI Edoardo (Team Visma | Lease a Bike) +0:06

5 VACEK Mathias (Lidl-Trek) +0:06

6 HOOLE Daan (Lidl-Trek) +0:08

7 PEDERSEN Mads (Lidl-Trek) +0:12

8 MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates – XRG) +0:13

9 HAYTER Ethan (Soudal Quick-Step) +0:14

10 AYUSO Juan UAE (Team Emirates-XRG) +0:17

CLASSIFICA GENERALE

1 ROGLIČ Primož (Red Bull-BORA-hansgrohe) 20 3:52:32

2 PEDERSEN Mads (Lidl-Trek) +0:01

3 VACEK Mathias (Lidl-Trek) +0:05

4 MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates – XRG) +0:12

5 AYUSO Juan (UAE Team Emirates-XRG) +0:16

6 DEL TORO Isaac (UAE Team Emirates-XRG) +0:17

7 POOLE Max (Team Picnic PostNL) +0:24

8 TIBERI Antonio (Bahrain-Victorious) +0:25

9 STORER Michael (Tudor Pro Cycling Team) +0:27

10 PELLIZZARI Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:31