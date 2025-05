Un gol di Vecino al 96’ fissa sull’1-1 il punteggio dello scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus. All’Olimpico la squadra bianconera passa in vantaggio con un gol di Kolo Muani, ma gioca più di mezz’ora in 10 a causa di una condotta violenta di Kalulu e crolla nel recupero dopo il lungo assedio biancoceleste. Baroni e Tudor salgono a 64 punti, aspettando l’impegno di lunedì della Roma (63) a Bergamo contro l’Atalanta.

LAZIO

Mandas 6

Non ha colpe sul gol, anzi sfiora il miracolo. A parte il colpo di testa di Kolo Muani, la Juventus si affaccia poche volte dalle sue parti

Marusic 5.5

Spinge poco e soffre contro Weah (20’ st Lazzari 6 Con lui c’è più corsa e spinta. Però incide poco)

Gila 6

Non la miglior serata della sua (bella) stagione. Non sempre vince duelli contro Kolo Muani

Romagnoli 5.5

Legge male il movimento di Kolo Muani in occasione dello 0-1 juventino

Pellegrini 5.5

Alberto Costa vince il duello sulla fascia. Il nervosismo nel finale non fa bene alla Lazio: ammonito, salterà l’Inter

Guendouzi 6

Apre la partita con una bella apertura d’esterno per Dele Bashiru. Cala però col passare dei minuti: non incide come vorrebbe

Rovella 6

Alberto Costa lo mette a sedere in occasione dell’unica azione pericolosa della Juventus nel primo tempo. Corre tanto, ma non sempre ferocia nella pressione ed efficacia nella riconquista vanno di pari passo. Esce visibilmente deluso al momento del cambio (20’ st Vecino 7 Baroni lo stima e lo ha dimostrato inserendolo in lista Uefa. In area si fa sentire e anche la Juventus ne fa le spese)

Isaksen 5.5

Prestazione sotto tono (8’ st Pedro 6 Tanta voglia di trascinare. Ha 37 anni, ma ne dimostra 20)

Dele-Bashiru 6

Ha la palla dell’1-0 in avvio, ma la spreca. Tiene botta nei duelli, ma sulla trequarti deve fare di più (8’ st Dia 6 Ha portato 11 punti alla propria squadra con i suoi nove gol. Stasera il palo gli nega l’ennesima rete pesante)

Zaccagni 5.5

Partita incolore, guastata ulteriormente dal giallo pesante: salterà l’Inter per squalifica

Castellanos 6.5

Fa espellere Kalulu con furbizia. Conquista anche un rigore, ma il Var (fuorigioco) glielo nega. Infine, propizia l’1-1 con un colpo di testa deviato da Di Gregorio

JUVENTUS

Di Gregorio 7

Sul primo palo è fortissimo: prima chiude su Dele Bashiru, poi su Dia deviando sul legno. Non basta il miracolo finale su Castellanos

Kalulu 4

Un’ingenuità che costa cara. Espulso al 60′ per un colpo a palla lontana su Castellanos. Fino a quel momento non aveva sbagliato nulla

Veiga 6.5

Fa bella figura nei disimpegni e nelle preventive

Savona 5.5

Un’ingenuità porta al fallo da rigore di Di Gregorio su Castellanos. Lo salva il fuorigioco dell’argentino, ma il giovane difensore azzurro paga qualche sbavatura di troppo

Alberto Costa 7

Tra i migliori. Offre spinta sulla sua fascia di competenza ed è attento in fase difensiva (34’ st Douglas Luiz 6)

Locatelli 6

La pressione della Lazio non è facile da gestire. Se la cava bene

Thuram 6.5

Ammonito dopo venti minuti. Gestisce bene il peso del giallo ed è pulito tecnicamente in una gara senza fuochi d’artificio

Weah 6.5

La rete dello 0-1 nasce da un suo spunto: si accentra da sinistra e serve un bel filtrante per McKennie

Nico Gonzalez 5.5

Mai in partita (1’ st Conceicao 6 Aggiunge dinamismo, ma in area incide poco, 40’ st Gatti sv)

McKennie 7

Suo l’assist al bacio per il colpo di testa vincente di Kolo Muani. Lotta e corre per due

Kolo Muani 7

Non solo il gol. Difende palla, anche quando è isolato e lo fa con classe e cattiveria agonistica. Per Romagnoli e Gila non è stata una serata facile (31’ st Adzic sv, 40’ st Vlahovic sv).