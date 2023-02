Sanremo 2023, Mengoni si commuove in conferenza stampa: “Sono molto emotivo”

A poche ore dall’attesissima finale del Festival di Sanremo 2023, il grande favorito per la vittoria, Marco Mengoni, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio nel corso della conferenza stampa di questa mattina. Il cantante, che nel 2013 trionfo con il brano ‘L’essenziale’, ha avuto un crollo emotivo mentre rispondeva ad alla domanda su come stesse vivendo questa kermesse: “Mi sto godendo moltissimo questo Festival e vorrei lasciarmi andare ancora di più. Purtroppo penso di avere un grande problema, sono molto emotivo e credo che questo sia uno dei miei peggiori difetti”.

Mengoni, colto dall’emozione, è costretto a prendersi una breve pausa prima di proseguire il suo discorso: “In questi giorno sono molto stanchi, come tutti. Sono veramente tanto contento di essere preso in questa maniera. E’ molto bello vivere in un sogno, questo è il sogno delle fate non è quello dei mostri”.