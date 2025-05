L’Empoli torna a vincere una partita di Serie A, come non accadeva dallo scorso 8 dicembre. Una magia di Anjorin regala tre punti agli uomini di Roberto D’Aversa che battono il Parma di Chivu e salgono a quota 28 in classifica, portandosi per il momento fuori dalla zona retrocessione, in attesa degli impegni di Lecce (27) e Venezia (26). Ad aprire le marcature era stato Fazzini all’11’ con un gran destro sotto la traversa dopo uno schema su calcio d’angolo. La partita cambia al 31′ con il doppio giallo estratto all’indirizzo di Valenti. Il Parma però resta in gara e pareggia al 73′ con Djuric. Nel momento più delicato è Anjorin a regalare la vittoria ai padroni di casa con un gran tiro da fuori area che si infila all’incrocio dei pali.

LE PAGELLE

EMPOLI

D.Vasquez 5.5

Poteva fare di più sul gol di Djuric

Marianucci 5.5

Djuric lo sovrasta in occasione dell’1-1. Difficile vincere un duello aereo con il bosniaco, ma il giovane centrale toscano poteva ostacolarlo in modo più convincente. Nel finale però sfoggia la sua qualità tecnica andando vicino al gol con un dribbling e un tiro

Ismaijli 6.5

Guida bene il reparto arretrato

Viti 6

Preciso nei disimpegni

Gyasi 5

Qualche indecisione in fase difensiva

Grassi 6

Pochi squilli, ma aggiunge ordine alla manovra (71′ Anjorin Sarà uomo mercato in estate. Nel girone di andata aveva offerto lampi di classe. Poi gli infortuni lo hanno limitato. Oggi segna il gol più importante e bello della stagione)

Henderson 6.5

Esegue perfettamente lo schema su corner in occasione dell’1-0. In ombra nel secondo tempo (84′ Konate sv)

Pezzella 6

Ordinato e attento in fase difensiva

Fazzini 7

Segna un gol bellissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tra gli ultimi a smettere di crederci, tra i primi a cercare sempre la verticalizzazione

Cacace 6

Nel primo tempo spinge, nel secondo cala. In fase di impostazione però sbaglia pochissimo (77′ Sambia sv)

Seb. Esposito 6.5

Conquista tanti falli, incluso quello che porta all’espulsione di Valenti. Fa un lavoro prezioso spalle alla porta (84′ Solbakken sv)

PARMA

Suzuki 6

L’Empoli segna due eurogol. Non ha colpe

Delprato 6

Vince solo in parte il duello con Cacace

Leoni 6.5

Fa bella figura. Nel finale però soffre con le praterie lasciate dal Parma

Valenti 4

Due gialli in meno di dieci minuti. Lascia i suoi in dieci per più di 70 minuti



Hainaut 5.5

Si offre in sovrapposizione, ma sbaglia molto dal punto di vista tecnico

Sohm 5.5

Ha vissuto serate migliori (65′ Hernani 6.5 Entra benissimo in partita, affacciandosi più volte dalle parti di Vasquez)

Keita

Aggiunge dinamismo. A volte è un po’ irruento, ma se la cava bene

Valeri 6.5

Sta vivendo un buon momento di forma. Lo dimostra anche oggi con un buon lavoro in fase di pressione e nella gestione difensiva

Ondrejka 5.5

Non incide (59′ Camara 6 Entra bene in partita)

Pellegrino 5

Ha pochi palloni giocabili. Non è in giornata (65′ Djuric 7 Entra per dominare sui palloni aerei e lo fa, segnando anche il gol del momentaneo pareggio)

Bonny 5.5

L’unico merito è aver disturbato Vasquez sul gol di Djuric. Questo e poco altro (77′ Balogh sv)